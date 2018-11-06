国内不少人都用过代购，淘宝代购被判十年是怎么回事？淘宝网店店主代购逃税为什么判刑那么重？一起来和91单机小编来看看吧。

做了3年淘宝代购店，如今因走私逃税被判刑10年，并处罚金550万。

这张某淘宝代购店主的道歉信截图被放到网上后，顿时引发了诸多争议。

有网友斩钉截铁地表示，这是假的，量刑时间太假。

然而，其他网友翻出了店主写的道歉信。

更重要的是，法院的刑事判决书已经在8月份就下来了。

据判决书显示，2013年，被告人游燕开了名为“TSHOW进口女装店”的淘宝店用于销售进口高档服装，同年开始通过快递邮寄，雇请“水客”偷带及自行携带等方式走私进境，并销售牟利。

经统计，被告人游燕在香港刷卡购买并走私进境的服饰金额总计人民币11400558.93元，经核定，上述服饰偷逃税款共计人民币3005187.33元。

游燕走私了价值1000多万元的服饰，逃了300多万元的税，终审被判刑10年，罚款550万元。

就是这个量刑结果引发了网友的争议。

有人觉得，都是逃税，为什么游燕逃了300多万就要去坐牢?

必须得说明的是，游燕不仅是逃税，更涉及走私。

广东省高级人民法院认为，游燕违反国家法律、法规，走私普通货物进境后在国内销售牟利，偷逃应缴税额特别巨大，其行为已构成走私普通货物罪。

游燕偷逃应缴税额300余万元，数额特别巨大，依法应在有期徒刑十年以上量刑，并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金或没收财产。

这都是《中华人民共和国刑法》中明确规定的。

第一百五十三条走私本法第一百五十一条、第一百五十二条、第三百四十七条规定以外的货物、物品的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：(三)走私货物、物品偷逃应缴税额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》第十六条走私普通货物、物品，偷逃应缴税额在十万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百五十三条第一款规定的“偷逃应缴税额较大”;偷逃应缴税额在五十万元以上不满二百五十万元的，应当认定为“偷逃应缴税额巨大”;偷逃应缴税额在二百五十万元以上的，应当认定为“偷逃应缴税额特别巨大”。

因此，有网友对于这样量刑标准表示难以理解。相比其他恶性犯罪，这个是不是判太重了?

但也有网友表示，这种量刑是起到威慑作用的，不能因为“卖惨”就抹去之前违法乱纪的错误。

当然，还有网友更关心的是，代购是不是不能做了?

买家想着囤货，卖家已经想收摊了。

再次提醒一下，《中华人民共和国电子商务法》(简称《电商法》)将在明年1月1日正式实施，其中明确规定，所有电子商务经营者都应当办理市场主体登记，且依法履行纳税义务，电子商务经营者未取得相关行政许可从事经营活动的，将依照有关法律、行政法规的规定处罚。