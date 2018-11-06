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将夜何明池结局是什么？将夜何明池扮演者秦亦铭个人资料经历介绍。

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-06 17:09:27| 编辑：墨染西行

将夜何明池是很有争议的一个角色将夜何明池结局是什么？将夜何明池扮演者秦亦铭个人资料经历介绍。一起来和91单机小编来看看吧。

将夜何明池是好人还是坏人

电视剧《将夜》中，何明池是燕国的遗孤，也是一个背叛者，他的举动给朝小树等人惹下了不小的麻烦。

何明池是燕国的遗孤，他受命潜伏在唐国，一切都是为了燕国做打算，背叛一说根本不成立。

十几年前，燕国遭遇强敌，国民失去了赖以生存的土地。何明池隐姓埋名，偷偷留在唐国。经过十几年的经营，他深受李清山信任，已经有了基本的自保能力。

何明池的旧识崇明留在复国会，将复国会的行动弄得越来越高调。何明池好意提醒崇明，两人因观念不同发生争执，崇明质疑何明池早就忘记了自己的使命。事实上，何明池从来没有忘记燕国灭亡的耻辱。他把李清山掌握的秘密信息偷偷通报给罗克敌，叮嘱罗克敌借用柳白杀掉朝小树，除去唐王李仲易身边最重要的人。

将夜何明池结局是什么

将夜中，何明池结局没有死，而是跑了。

何明池的饰演者叫秦亦铭，他是一名九零后演员。1993年，秦亦铭出生在安徽，今年25的他已经小有名气。中央戏剧学院毕业，秦亦铭像许多师兄弟一样朝着娱乐圈发展。不管是《镇魂街》的《镇魂街》，还是《为了你我愿意热爱全世界》的刘名涛，秦亦铭都给了观众惊喜。

另外，他还录制过好几档热门的综艺节目，表现出超强的综艺感。《将夜》何明池是一个多面性的人物，他俊朗不凡气度儒雅，对燕国来说他是功臣，在唐国他是背叛者。秦亦铭牢牢抓住何明池的特点，给了他足够的深度。

看完这篇文章有何感受？

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