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邓超冒充吴亦凡是怎么回事？邓超为什么要冒充吴亦凡

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-06 17:07:44| 编辑：墨染西行

明星之间的关系很多人不懂，发文宣传新专辑是很正常的，但是冒充别人宣传是什么意思呢，邓超冒充吴亦凡是怎么回事？邓超为什么要冒充吴亦凡？一起来和91单机小编来看看吧。

11月6日，内地人气男艺人吴亦凡在微博发布了一条动态，称其自己的新专辑《Antares》终于上线要和大家见面了，而对于这张专辑自己也是辛苦筹备了两年多，也准备了很多首歌。他还表示，在自己精心挑选的十几首歌里，音乐替自己做了很多表达，希望歌迷们在听完整张专辑后，也能了解自己。

伴随着吴亦凡新专辑的发出，今天其实也恰好是吴亦凡本人的生日，可以说是双喜临门。而让人万万没有想到的是，作为吴亦凡的奇葩好友邓超这次居然又站出来搞事情了!

就在吴亦凡的这条动态发出后，邓超便发出了一个吴亦凡雷同的微博动态，并自称自己是“吴亦凡”本人，引发网友一脸懵逼，不知所以然。

其实仔细观察便不难发现，原来邓超这是在用自己的方式，为吴亦凡庆祝生日和宣传新歌啊。网友们看后也不禁调侃道“这样一举两得的招数，也只有超哥能做的出来了，不过这奇特的生日祝福倒也让人着实吓一大跳啊”。尤其是邓超这次晒出的侧脸照片，更是令人大赞神奇，完全就是邓超与吴亦凡的结合，实在是太像了 。

看到此次邓超的模仿秀，网友们也不禁表示没想到这两个人平时看起来天差地别的，乍一看却还是有很多相似之处的嘛!当然，甚至还有网友表示，不知道自己该粉还该黑了。小编觉得，这么有趣的偶像与粉丝也是非常般配了。

面对好友如此大胆的“冒认自己”，吴亦凡本人也开始在微博底下打趣道：大家好，我是邓超 《Antares》已听 。

看到这两个大孩子的互相调侃，小编也表示快被这两个人给弄糊涂了，邓超吴亦凡傻傻分不清，不知道屏幕前的你们是否能认出来两位男神呢?

看完这篇文章有何感受？

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