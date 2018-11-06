范冰冰在大轰炸里演什么 大轰炸评分为什么这么低

被崔永元抵制的抗日战争影片《大轰炸》，最终取消在国内上映，但是又将在海外上映了，那么范冰冰在大轰炸里演什么？大轰炸评分为什么这么低？一起来看看吧。

大轰炸在国内被宣布撤档，却被狮门影业副总裁宣布于2018年10月26日在北美地区影院公映。一时间国内舆论哗然。



可千万别小觑这个狮门影业，它好比是美国的“万达”，在北美地区拥有雄厚的院线资源和发行渠道。

它靠制作血腥与撕开规则的B级片起家，经过21年的沉淀和拓展，成为北美地区最大的独立电影厂牌。

作为中美合拍片，《大轰炸》在北美的发行事务主要由狮门影业全权打理。在北美上映的版本跟国内制作的版本不同，狮门影业亲口承认并未参与国内的制作。

不过细心的人应该发现，《大轰炸》的代理发行权早在3年前的2015年就被狮门影业接手。

当时的《大轰炸》还是3D版本的，狮门影业却迟迟没有在北美院线上映。于是一拖再拖到了现在。

也就在同一年，狮门影业嗅到了中国电影市场的巨大商机，选择与湖南电广传媒达成电影合作协议，双方在未来三年内将共同斥资15亿美元投资影片。

《大轰炸》本身题材的民族性以及视觉风格被狮门影业收入囊中也在情理之中。

《大轰炸》在北美公映的英文名叫Air Strike，是空袭的意思。

在IMDB上的评分目前是4.4分。

这部主打二战背景下中国人如何抵御日军轰炸、展开自救的视效大片，在北美票房上并没有激起太大的水花。

看过此片的海外观众抱怨批评声湮没了这部作品想要宣扬的教育和历史意义，可谓是“国内停映、国外吐槽”。

那些亲身试毒该片的北美电影观众集体吐槽，纷纷亮出一颗星。

IMDB上的一些外国网友如此评价——

“简直就是彻头彻尾的大写尴尬。这部作品不仅仅只是差劲儿，简直就是一场灾难，懒癌发作，不想多说。希望大家别浪费带宽、时间，尤其是花钱去电影院看。”

“该片的预告片纯属弄虚作假。这部影片就是尴尬的车祸现场，IMDB应该采取一些行动来灭掉此类无病呻吟的垃圾电影。”

“垃圾电影。就一部B级片，卡通画风的CGI特效和配音效果只是这部烂片的冰山一角。别傻到浪费钱去影院观看。”

“影片太烂，一星奉上。”

可怕的还不是弄虚作假、明星疯狂扎堆，而是疯狂毁人设。

虽然布鲁斯·威利斯在该片中戏份不是最多，但起码人家在好莱坞可是有票房号召力的，于是，北美上映的官方海报便凸显了他的C位。

但在国内圈粉无数的银幕铮铮铁汉子布鲁斯·威利斯的出镜着实吓瘫了心心念着他的铁杆粉条们。

看看国外影迷对他在这部电影的评价就可以知道，什么叫“爱之深恨之切。”

“希望可以将时光倒流。因为我看这部影片纯粹是奔着布鲁斯威利斯来的。他是我最喜爱的演员之一。而这部影片则是烂中之烂，如果你是布鲁斯·威利斯的铁杆粉丝，请不要观看此片。可以再看一遍你珍爱的布鲁斯·威利斯的影集，像《第五元素》，《第六感》等。《大轰炸》则毁了布鲁斯·威利斯的积攒的名誉。”

“每个维度，各个层面都烂出新境界。特效就像80年代的电影质感。布鲁斯·威利斯在该片中奉献了最糟糕的演技。其他人的表演最多就值三颗星。”

“布鲁斯·威利斯最差的电影。我喜欢布鲁斯·威利斯，这是我看该片的唯一理由。这是他出演的又一部烂片，拙劣的演技，拙劣的剧本。别浪费时间了。”

“天了噜!我喜欢布鲁斯·威利斯和阿德里安·布洛迪，但这部电影我却给差评，尤其是对白和演技实在是人神共愤，再加上两个如此大牌的电影脸，简直就是浪费!闲着蛋疼去看演员蹩脚的表演以及五毛特效?”

想当年，布鲁斯·威利斯可是好莱坞屈指可数的一线硬派动作巨星。美国《娱乐周刊 》选出的“影史25大动作英雄”，他可是高居榜首。

看看他从影以来闪瞎眼的履历和作品，见证什么叫实力圈粉。

威利斯从1987年出道以来，出演过六十多部电影。

1988年，主演《虎胆龙威》让他一鸣惊人，从此，麦克·莱恩这个角色跟布鲁斯·威利斯画上了等号，并如影随行地陪伴他的职业生涯。

接着，威利斯成功出演了这部作品的后四部续集。该系列累计电影票房接近10亿美金并直接将布鲁斯·威利斯送上影坛动作片一哥的神坛。

除了硬派动作片，他还尝试过不同类型和风格的电影，均斩获不俗的口碑和票房。

就是这么一个在电影中打不死也不妥协的硬汉男神怎么就屈尊掉范儿的在今年最烧钱的中国战争电影《大轰炸》中接演了一个没有多大存在感的角色呢?

于是部分影迷纷纷猜测布鲁斯·威利斯是不是因为最近手头紧儿，急需零花钱才出演这样一部不作不死的影片，自毁多年经营的银幕硬汉形象。

“一部老派的抗日宣传片。我在想，布鲁斯·威利斯为什么接受片酬出演一部导演水平低，演技拙劣，剪辑突兀，B级动画特效和枯燥台词的影片。”

“来自中国的宣传片。布鲁斯·威利斯准是缺钱才接演的这部烂片。演技和执导都双差，惨不忍睹。还以为布鲁斯·威利斯的女儿在该片中会有露点镜头，但忘了中国人不这么做。直接取关。”

“布鲁斯·威利斯到底是咋样了?如果能有负1分，直接送给该片。布鲁斯威·利斯准是遇到资金问题了才参与该片。”

“极其恐怖!我纳闷了，布鲁斯·威利斯的电影通常在OnDemand上就能看到，为什么这部影片还能在影院公映呢?加上布鲁斯·威利斯看起来病殃殃的，你可以想见他知道该片将是一场尴尬会有多么揪心。真为布鲁斯·威利斯感到丢脸!钱不是万能的!”

是布鲁斯·威利斯真的江郎才尽到只要给钱就接拍的地步吗?

据电影《大轰炸》执行制片人王丁在6月27日下午举行的说明会上所解释的成片中主要演员的片酬，都是剧组按低于市场行情价格谈妥的。

如果是这个说法，出演该片的三位好莱坞演员均是因为被电影剧本所弘扬的民族正气和不屈精神所打动后甘愿降低片酬出演也就能说得通了。

不得不提的还有国内顶级流量担当的范爷。预告片中演员阵容字幕中范冰冰居然位于布鲁斯·威利斯，阿德里安·布洛迪以及刘烨三位主演之后，顺位第四。

有外国网友甚至调侃，“迄今为止看过的最烂影片。范冰冰应该感激她的镜头全部被剪掉才对。”

范冰冰与好莱坞的露水情缘最早从2013年说起。

好莱坞惊讶的发现中国电影市场已经成为了继北美地区之后最大的票房增量市场。于是许多好莱坞重磅大片都纷纷邀约中国国内的当红大牌明星合作。

于是，因出演李玉的文艺片《苹果》和《观音山》而小有名气和话题流量的范冰冰就自然而然的成为了好莱坞导演的海外合作首选。

《钢铁侠3》也是为了迎合中国电影观众而安排范冰冰出演名叫Blink的医生，纯属打酱油。

2014年，美国动作科幻片导演布莱恩·辛格执导《X战警：逆转未来》，邀请范冰冰扮演的还是名叫Blink(闪烁)但俨然并非普通人的变种人角色。虽然目测还是一个功能性的花瓶角色，但戏份明显比《钢铁侠3》吃重。

2017年，美国影片《日月人鱼》聘请的澳洲特效团队用冰冰的形象做的人鱼。不过后来由于这个项目的发行方跑路，被宣布无限期搁浅，冰冰也无缘这个角色。

2017年4月25日，范冰冰入选第70届戛纳电影主竞赛评审团名单并担任评委，同时也坐实冰冰在欧美电影圈的较高知名度。

范冰冰很快就加盟了杰西卡·查斯坦，玛丽昂·歌迪亚等一众好莱坞女星领衔主演的谍战电影《355》。

该片将于2020年上映。但据传范冰冰很可能受到逃税事件的影响，缺席这部大作。

尽管《大轰炸》很快会从北美影院下线，但有关这部电影背后说不清道不明的传闻还在持续轰炸着每一个看客的眼球。

这个“轰炸”的故事还未完待续。