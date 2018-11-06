明日之后中有许多地方都有等级的限制，明日之后熟练度怎么刷最快？明日之后熟练度在哪刷好？一起来和91单机小编来看看吧。

熟练度介绍

1、每个角色的都拥有采集、制作和战斗三个专业技能。

2、通过进行相应的行为和参与玩法，均可获得对应技能的熟练度，当熟练度达到一定要求，专业技能就可以获得升级。

3、熟练度等级提升后可以学习对应专业的天赋，提升自己相应的生存能力。

4、采集熟练度可以通过砍伐树木，采集矿石或者麻、食物等资源获得，完成地图的资源点任务、悬赏板任务、地图随机任务可获得大量采集熟练度。

5、砍树，挖矿，采麻、食物获得采集熟练度，每消耗一点精力获得12点熟练度，600精力一共7200熟练度，精力为0时，采集一次只获得一点

熟练度速刷方法

游戏中想要让庄园等级更高就需要大量的塑料和水泥等等，另外两个木板和石砖相对来说不难获得，只看游戏主界面左上角的配方查询的话，很多人可能会误以为想要提升制造熟练度，只能在家庭工作台制造材料才能提升熟练度，实际上明日之后这款手游中的制造熟练度等级是通用的，也就是说无论我们制造什么东西，制造熟练度都会提升，而前期制造木板和石砖无疑是最有用的，因为这两个也是我们提升庄园等级所必须的资源。

简单来说想要快速提升制造熟练度等级，我们前期要做的无非就是去秋日森林砍树弄小树枝和木头，以及采石头打猎弄到更多石头和骨头，当然了麻这些也要采，基本上当你将升级庄园所需要的麻、植物根茎以及树叶弄齐的时候，木的的木头小树枝以及石头骨头就够你把制造熟练度等级冲上4级了，之后正好开始做塑料就行了