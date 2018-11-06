91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 游戏攻略> 正文

明日之后熟练度怎么刷最快？明日之后熟练度在哪刷好

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-06 16:56:10| 编辑：墨染西行

明日之后中有许多地方都有等级的限制，明日之后熟练度怎么刷最快？明日之后熟练度在哪刷好？一起来和91单机小编来看看吧。

明日之后熟练度怎么速刷_熟练度速刷攻略

熟练度介绍

明日之后熟练度怎么速刷_熟练度速刷攻略

1、每个角色的都拥有采集、制作和战斗三个专业技能。

2、通过进行相应的行为和参与玩法，均可获得对应技能的熟练度，当熟练度达到一定要求，专业技能就可以获得升级。

3、熟练度等级提升后可以学习对应专业的天赋，提升自己相应的生存能力。

4、采集熟练度可以通过砍伐树木，采集矿石或者麻、食物等资源获得，完成地图的资源点任务、悬赏板任务、地图随机任务可获得大量采集熟练度。

5、砍树，挖矿，采麻、食物获得采集熟练度，每消耗一点精力获得12点熟练度，600精力一共7200熟练度，精力为0时，采集一次只获得一点

熟练度速刷方法

明日之后熟练度怎么速刷_熟练度速刷攻略

游戏中想要让庄园等级更高就需要大量的塑料和水泥等等，另外两个木板和石砖相对来说不难获得，只看游戏主界面左上角的配方查询的话，很多人可能会误以为想要提升制造熟练度，只能在家庭工作台制造材料才能提升熟练度，实际上明日之后这款手游中的制造熟练度等级是通用的，也就是说无论我们制造什么东西，制造熟练度都会提升，而前期制造木板和石砖无疑是最有用的，因为这两个也是我们提升庄园等级所必须的资源。

简单来说想要快速提升制造熟练度等级，我们前期要做的无非就是去秋日森林砍树弄小树枝和木头，以及采石头打猎弄到更多石头和骨头，当然了麻这些也要采，基本上当你将升级庄园所需要的麻、植物根茎以及树叶弄齐的时候，木的的木头小树枝以及石头骨头就够你把制造熟练度等级冲上4级了，之后正好开始做塑料就行了

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号