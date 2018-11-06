范冰冰将退出娱乐圈是怎么回事 范冰冰李晨什么时候结婚

最近的范冰冰，的确低调了许多。因为偷税漏税的事情并不是那么光彩，最近有消息称范冰冰将退出娱乐圈，这是真的吗？那么范冰冰将退出娱乐圈是怎么回事？范冰冰李晨什么时候结婚？一起来看看吧。

虽然范冰冰低调了，但大家都知道，范冰冰在娱乐圈的咖位，还是非常高的。也因为这样，就算范冰冰低调了，粉丝们的关注热情，还是蛮高的。比如，许多人想知道，范冰冰的感情进展到哪一步了?此前，李晨已经求婚成功，如今在许多人看来，李晨也算是她的未婚夫了。在这样的现实下，二人还会结婚吗?若是结的话，是什么时候呢?此外，范冰冰事业的发展，到底会不会有所影响呢?这同样是很值得关注的一个问题。因为，这样的事情发生之后，许多人都想知道，她事业的发展，到底会不会受到影响。

或许，也是和粉丝们有一样的关注情怀。最近的港媒，也有了相关的一些消息。那就是，他们爆出了两个很劲爆的消息，而且都跟范冰冰有关。第一个消息就是，范冰冰准备全面退出娱乐圈，若是属实的话，对娱乐圈来说，也是一大损失，但不得不说，若是准确的话，那还是很猛的，这样的决定，也是很艰难的。第二个消息则是，范冰冰和李晨明年2月结婚，这样的消息，同样很劲爆。甚至于，与许多人猜测的，还是不太一样的。

不过，这是港媒爆出来的消息，真假如何，还不得而知。因为这一切，还有待现实的检验。对于粉丝们来说，他们的态度，同样是很鲜明的。那就是，不相信各种各样的小道消息，只相信官宣。对粉丝们来说，如今的确是越来越理性了，也越来越客观了。他们也知道，现在各种小道消息满天飞，但真正权威的消息，还是很少的。所以，等待官宣，似乎就是最好的一种态度。因为这样的态度，是非常理性的。

港媒称范冰冰将退出娱乐圈，明年2月嫁李晨!粉丝态度只有三个字：等官宣。因为，一切的事情，都会有尘埃落定的时候，如今对粉丝们来说，保持应有的关注和期待，似乎也就够了。