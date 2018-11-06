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王者荣耀李信技能怎么用？王者荣耀李信连招怎么放

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-06 16:54:41| 编辑：墨染西行

王者荣耀李信的使用难度很高，王者荣耀李信技能怎么用？王者荣耀李信连招怎么放？一起来和91单机小编来看看吧。

王者荣耀李信怎么连招_李信连招技巧

李信连招公式　　1A2A3A

一技能接平A，然后二技能接平A，最后使用大招。

光明形态连招　　连招：二技能+普攻+大招+二技能+普攻+一技能+普攻

王者荣耀李信怎么连招_李信连招技巧

【光明形态】

被动技能——辉耀利刃

李信释放技能后的下一次普通攻击距离提升并额外造成50%伤害，命中敌人会减少所有技能的冷却时间，技能蓄力过程中免疫控制效果。

一技能——希望之越

李信积蓄力量，结束后向指定方向突进并造成物理伤害，该伤害还会造成附加目标已损生命值的物理伤害。

二技能——迅烈之华

长按技能可持续向指定方向斩出剑气，对路径上敌人造成伤害。

三技能——光翼连斩

蓄力结束后向指定方向斩出三道剑气，对路径上敌人造成物理伤害，当多道剑气命中同个目标时，从第二道剑气开始将只造成50%的伤害。

形态切换——力量解放

解放身体内狂暴的力量，转化为黑暗形态

黑暗形态连招　　基础连招：一技能+大招+普攻+二技能+普攻

王者荣耀李信怎么连招_李信连招技巧

【黑暗形态】

被动技能——狂暴利刃

李信普通攻击会造成两段伤害

一技能——无畏冲锋

长按蓄力，免疫控制并增加移动速度和生命回复，如果李信蓄力超过1.5秒，在蓄力结束时会提升攻击速度持续3秒。

二技能——残暴撕裂

向指定方向斩出剑气，对路径上的敌人造成物理伤害和减速，被剑气命中的敌人还会被撕裂，然后再次普攻将对其造成额外伤害，当剑气命中敌方英雄时，普攻还可回复生命。

三技能——暗影爆发

对范围内敌人造成物理伤害和击飞效果

形态切换——力量掌控

李信体内有两种形态，再次使用将转化为光明形态。

逃生连招　　闪现+1技能

通用型连招：1技能+2技能+平A+大招

王者荣耀李信怎么连招_李信连招技巧

未觉醒力量(4级前)：

被动技能——灰暗利刃

李信逐渐解放力量，普攻与2技能命中英雄能够获得额外经验

一技能——急速突进

李信向指定方向进行突进

二技能——强力斩击

李信向指定方向斩出剑气，对路径上敌人造成伤害和减速效果

三技能——力量觉醒

李信学习大招的瞬间解放魔道家族的力量，改变战斗形态

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