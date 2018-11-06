来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-06 16:54:41| 编辑：墨染西行
王者荣耀李信的使用难度很高，王者荣耀李信技能怎么用？王者荣耀李信连招怎么放？一起来和91单机小编来看看吧。
李信连招公式 1A2A3A
一技能接平A，然后二技能接平A，最后使用大招。
光明形态连招 连招：二技能+普攻+大招+二技能+普攻+一技能+普攻
【光明形态】
被动技能——辉耀利刃
李信释放技能后的下一次普通攻击距离提升并额外造成50%伤害，命中敌人会减少所有技能的冷却时间，技能蓄力过程中免疫控制效果。
一技能——希望之越
李信积蓄力量，结束后向指定方向突进并造成物理伤害，该伤害还会造成附加目标已损生命值的物理伤害。
二技能——迅烈之华
长按技能可持续向指定方向斩出剑气，对路径上敌人造成伤害。
三技能——光翼连斩
蓄力结束后向指定方向斩出三道剑气，对路径上敌人造成物理伤害，当多道剑气命中同个目标时，从第二道剑气开始将只造成50%的伤害。
形态切换——力量解放
解放身体内狂暴的力量，转化为黑暗形态
黑暗形态连招 基础连招：一技能+大招+普攻+二技能+普攻
【黑暗形态】
被动技能——狂暴利刃
李信普通攻击会造成两段伤害
一技能——无畏冲锋
长按蓄力，免疫控制并增加移动速度和生命回复，如果李信蓄力超过1.5秒，在蓄力结束时会提升攻击速度持续3秒。
二技能——残暴撕裂
向指定方向斩出剑气，对路径上的敌人造成物理伤害和减速，被剑气命中的敌人还会被撕裂，然后再次普攻将对其造成额外伤害，当剑气命中敌方英雄时，普攻还可回复生命。
三技能——暗影爆发
对范围内敌人造成物理伤害和击飞效果
形态切换——力量掌控
李信体内有两种形态，再次使用将转化为光明形态。
逃生连招 闪现+1技能
通用型连招：1技能+2技能+平A+大招
未觉醒力量(4级前)：
被动技能——灰暗利刃
李信逐渐解放力量，普攻与2技能命中英雄能够获得额外经验
一技能——急速突进
李信向指定方向进行突进
二技能——强力斩击
李信向指定方向斩出剑气，对路径上敌人造成伤害和减速效果
三技能——力量觉醒
李信学习大招的瞬间解放魔道家族的力量，改变战斗形态