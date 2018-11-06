王者荣耀李信是即将上架的新英雄，王者荣耀李信技能是什么？王者荣耀李信怎么用？一起来和91单机小编来看看吧。

李信技能 一技能

原地释放力量，普通攻击跟二技能都会有不同程度的伤害提升，同时会获得额外的经验，命中敌人时并且会减少所有技能得冷却时间。

二技能

向指定方向进行突进一段距离，觉醒后会提升攻速和物理伤害，在短时间内获得移动速度，而且移动速度会缓慢结束。

三技能

指定方向斩出剑气，对路径上敌人造成物理伤害和减速效果，当命中敌方英雄时，普通攻击还可以恢复自身的生命值。

四技能

就是觉醒了，可以改变战斗形态，黑暗力量结束下向指定方向斩出三道剑气，光明力量对范围内敌人造成物理伤害和击飞效果。

被动技能

辉耀利刃：李信释放技能后的下一次普通攻击距离提升并额外造成50%伤害，同时命中敌人将会减少所有技能的冷却时间。李信在技能蓄力的过程中免疫控制效果。

李信背景故事 当面临生死存亡，前面是一眼望不到头的残暴敌人，身后是因为种种阴谋，已经回不去的的故乡，看着身边一个个倒下的，忠诚而勇敢的战士，高贵的王子是否也会不甘，也会愤恨，会被生存和复仇的欲望蒙蔽双眼，接受黑暗的交易?