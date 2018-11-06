大轰炸为什么不上映 大轰炸百度云免费资源分享

最近电影《大轰炸》在海外上映了，那么大轰炸为什么不在国内上映？大轰炸海外票房怎么样？小编为大家带来了大轰炸百度云免费资源分享，一起来看看吧。

《大轰炸》北美票房无记录可查，票房口碑双输，网友称不如不上映

今天是11月6日，距离《大轰炸》北美上映的日期10月26日也有十多天了。这10多天里，《大轰炸》在北美的票房究竟如何?昨天，笔者看到一个视频，说《大轰炸》在北美的票房为0，理由是在各大网站上查不到《大轰炸》的具体票房。

为了求证这个“0票房”到底有多少可能性，笔者特意前往美国权威电影网站imbd查询了一下，

结果，果然没有《大轰炸》的票房记录。

下图是《星球大战7》《巨齿鲨》《大轰炸》在北美权威电影网站imbd上的成本、北美首周票房、全球票房的具体数据。

不难看出，无论是《星球大战7》还是《巨齿鲨》，在具体成本、北美首周票房、全球票房三个方面都有具体的数字。唯有《大轰炸》仅仅在成本这一栏填上了6500万美元。而没有具体的票房数字，包括北美首周末的票房和全球总票房，都没有具体的数字。

也就是说《大轰炸》的票房无数据可查。

但这并不能说明《大轰炸》的票房为零。

从北美观众给大轰炸的打分看，评分也有略微的变化。

最开始是4.7分，然后降落到4.2分，再然后就是现在的4.1分。而在打出4.1分的时候，打分人数已经快接近1000人了，达到了970个人评分。

口碑非常一般(4.1)，票房无迹可查，有网友因为这种票房口碑双输的情况而认为，早知道不如不要让《大轰炸》上映。这样的成绩不是丢中国电影的脸吗?

其实，《大轰炸》在北美票房低，也是可以理解的。因为，《大轰炸》北美院线只有小规模小范围的上映。其次，《大轰炸》会在美国娱乐家庭频道观看。这就在很大程度上决定了《大轰炸》的票房不可能太好。

《大轰炸》汇聚了数十个大小明星，尤其是国际明星布鲁斯威利斯、阿德里亚布洛迪，加上中国的型男帅哥谢霆锋、刘烨、陈伟霆等等，当然还少不了范冰冰。不过，范冰冰在北美版本的上映中，也只有9秒钟的画面，5个镜头，3句对话。

《大轰炸》从诞生之日起就波折不断。不停更改档期，范冰冰的名字从海报中拿掉，权威部门发布权威通告称范冰冰在《大轰炸》拿3000万片酬，其中1000万是合法纳税;导演和片方宣布取消电影在国内的放映。此外，导演等人还在电影上映前的两个月的时候，召开了专门的新闻发布会，就网上传言做了一一的澄清和辟谣。

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