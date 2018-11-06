明日之后每个地图都会有很多隐藏任务可以触发，明日之后沙石堡隐藏任务有哪些？明日之后沙石堡隐藏任务怎么做？一起来和91单机小编来看看吧。

沙石堡隐藏任务介绍

1、可能遇到一个机器人把他送到指定位置可获得奖励，这个需要武器在护送过程中会有叛乱军拦截 注：(这些叛乱军其他人打不到的只有自己可以)

2、挖矿微小几率会爆出特殊石头可以拿去科技会总部换取一些物资

3、可能遇到一个探险妹，她会给你一张寻宝地图 在背包使用然后找到即可获得大量物资!(每天必过奇遇之一)

4、特殊隐藏任务：每天固定时间刷新随机一个洞穴会闯入一批叛乱军，如果正巧沙尘暴也正巧来到你躲的这个洞穴，自求多福吧。

5、在地图中间的古堡中间有一个宝箱掉落(基础技能书)没25级或者一个团火力请绕道。

6、限时BOSS：这个沙岩堡的BOSS没有4个人都拥有ump9就不用去了，根本过不去

沙石堡地图介绍

沙石堡的中央区域是一片废墟，大量感染者在那里游荡，时刻觊觎着幸存者们的脑子。

1.注意保暖和照明

沙石堡是一片戈壁地区，日夜温差较大，夜间较为寒冷，幸存者们别忘了使用火把或者寻找山洞，点燃篝火取暖。

2.关注你的健康值

沙石堡是沙尘暴高发地，伸手不见五指的沙尘暴不仅会弄脏你的衣服，同时将严重影响幸存者的健康。所以明明建议，沙尘暴来临时，大家可以寻找山洞躲避哦~

3.高收益背后有风险

士兵为了独占沙石堡的资源，每日会随机袭击山洞，比较危险。但击败士兵就可以获得特殊的补给箱，里面有着丰厚的物资!