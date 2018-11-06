现在很多家庭都会选择养猫养狗，特别是一些老人家，导致的遛狗问题也很严重，云南最严格遛狗规定是什么？史上最严遛狗规定能不能实行？一起来和91单机小编来看看吧。

云南文山市政府近日发布《关于加强文山市区犬类管理的通告》，被网友称为“史上最严遛狗规定”。通告规定，携犬出户时，犬只必须使用束犬链，犬链长度不得超过1米，并由成年人牵引;早上7点至晚上22点禁止遛犬。

近年来，恶狗伤人事件频发，狗患引发的各种社会问题正逐渐凸显，社会上呼吁加强犬类管理的呼声很高。为规范养犬人的行为，近年来全国已有不少城市发出了关于加强养犬管理的通告，对犬只品种、出行要求、遛狗时间等都列出了具体规定及罚则。此次云南文山出台的养犬管理规定，与其他地方出台的养犬管理规定大同小异，之所以被称为“最严遛狗令”，主要在于文山的规定特别突出了“7点至22点禁止遛狗”这一条。

首先，7点至22点禁止遛狗，就意味着大批市民要在晚上22点后集中外出遛狗。而这一时段政府部门早已下班，谁来监管是一个现实问题。在监管缺位的情况下，一些人很可能无视遛狗令规定，不使用束犬链，纵容狗狗随地排便、犬吠扰民，进而衍生出一系列新问题。

其次，7点至22点禁止遛狗，显然违背了人们正常的作息规律，也不利于狗的生长发育。出于对这一规定合理性的质疑，部分犬主很可能用脚投票，坚持白天时间遛狗，与有关部门玩起“猫鼠游戏”。由于时间和精力有限，有关部门监管起来难免捉襟见肘，疲于奔命。在违规遛狗行为得不到制止的情况下，势必产生“破窗效应”，带动更多人逾越规定。