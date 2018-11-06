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韩红斥山寨林俊杰是什么意思 韩红为什么怒斥山寨林俊杰

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-06 16:42:51| 编辑：火红橘子

韩红斥山寨林俊杰是什么意思?韩红为什么怒斥山寨林俊杰?很多网友都不太了解，91小编今天就为大家带来了事情的来龙去脉，一起来看看吧!

歌坛大姐韩红罕见发飙，竟然是帮林俊杰讨说法。韩红在网上看到山寨林俊杰的新闻，立刻发声维护弟弟，"太无耻了、欺人太甚"，让心宽体胖的韩红老师都生气了。

韩红无法容忍山寨者侮辱林俊杰的歌声，败坏他的口碑，准备帮他维权。韩红很少为自己发声，网上有谣言也一笑置之，这次帮弟弟非常讲义气。

山寨林俊杰的人在酒吧卖唱，演出海报直接抄袭JJ的演唱会海报，还写上林俊杰的名字，放上照片，骗取粉丝的好奇心，不良收入高达140万。林俊杰的经纪人虽做了警告，收集证据，却没能制止这种欺诈行为。

韩红和林俊杰在真人秀中有精彩合唱，韩红认为JJ是天才音乐人，还向他邀歌，"写的好就算了，还唱的这么好，100年也不会再出一个林俊杰"。韩红的评价如此之高，更深觉两人是同一类人，精神互通很有共鸣，看来JJ的头号迷妹非韩红老师莫属了。

山寨林俊杰年赚200万，韩红力挺弟弟告到底，不能败坏JJ的名声，真的是很讲义气呀!

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