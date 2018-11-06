范丞丞和范冰冰是什么关系 范冰冰家庭合影照流出

今年，对于范冰冰来说可谓是一个多事之秋，不光如此，还有很多人在质疑范冰冰和范丞丞的关系，有消息称他们并非姐弟，这是真的吗？一起来看看吧。

范冰冰红了之后，她的各种话题也就不断的多了起来，网友对她的议论也是越来越激烈。但让人意外的是，一组范冰冰年轻时与家人的合影照片在网上传开后，也解开了她的许多谜底。从照片之中可以看出，当时的范冰冰应该还是上学时期，她留了一个短短的学生头，戴着眼镜给人的感觉就是清纯甜美!而在那时候，她的妈妈打扮得也非常朴素，两人一起合影看起来真的很接地气。

那时候的范冰冰，长得也是非常的好看，脸蛋和现在丝毫没有相差多少，从小就是锥子脸的她也算是证实了“整容”的传闻。看到这样的照片，相信不少网友也理解了范冰冰当时敢让人现场鉴定她脸蛋的原因了吧!那么到底有没有“整容”现在一目了然。

而在另外这张照片里，据悉这是范冰冰一家人的合影照，那么可以看出里面那个小男孩应该就是范丞丞了，那时候的范丞丞看起来真的是一个乖孩子，斯斯文文的站着在中间，脸蛋与爸爸也有几分相似。对于网上一些“私生子”传言，看到照片之后也是不攻自破。

范冰冰卷入了“逃税漏税”的风波后，很多舆论纷纷指向他们一家，其实这些应该与范丞丞没有关系，毕竟范丞丞是无辜的。这些年一直承受“私生子”风波的他，依然还是那么的努力，如今在娱乐圈里也有了自己的一席之地。

其实无论是范冰冰还是范丞丞，他们都是很努力的人，这样的精神也是值得大家去学习。当然至于人品这个就不好说了，不过人无完人，那么对于他们，只能说好的一面就去学习，不好的一面就从中吸取教训，无论好与坏，大家从正反面去看待也是一种经验。