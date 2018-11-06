韩红斥山寨版林俊杰是怎么回事?山寨版林俊杰是谁?很多网友都不太了解，91小编今天就为大家带来了事情的来龙去脉，一起来看看吧!

歌坛大姐韩红竟然也是追星族?在娱乐圈有很高地位的韩红为人和善，热衷做公益献爱心，没想到她竟然和林俊杰是知心好友，感觉突破了次元壁。韩红怒骂山寨歌手用林俊杰的名字叫卖，侮辱了他的歌声。

韩红帮林俊杰维权，怒骂山寨者年赚200万，头号迷妹上线歌坛大姐韩红罕见发飙，竟然是帮林俊杰讨说法。韩红在网上看到山寨林俊杰的新闻，立刻发声维护弟弟，"太无耻了、欺人太甚"，让心宽体胖的韩红老师都生气了。

韩红帮林俊杰维权，怒骂山寨者年赚200万，头号迷妹上线韩红无法容忍山寨者侮辱林俊杰的歌声，败坏他的口碑，准备帮他维权。韩红很少为自己发声，网上有谣言也一笑置之，这次帮弟弟非常讲义气。

韩红帮林俊杰维权，怒骂山寨者年赚200万，头号迷妹上线山寨林俊杰的人在酒吧卖唱，演出海报直接抄袭JJ的演唱会海报，还写上林俊杰的名字，放上照片，骗取粉丝的好奇心，不良收入高达140万。林俊杰的经纪人虽做了警告，收集证据，却没能制止这种欺诈行为。

韩红帮林俊杰维权，怒骂山寨者年赚200万，头号迷妹上线韩红和林俊杰在真人秀中有精彩合唱，韩红认为JJ是天才音乐人，还向他邀歌，"写的好就算了，还唱的这么好，100年也不会再出一个林俊杰"。韩红的评价如此之高，更深觉两人是同一类人，精神互通很有共鸣，看来JJ的头号迷妹非韩红老师莫属了。

据悉这位模仿者叫范一贤，除了脸比林俊杰大之外，他发现自己有点像林俊杰后，穿衣打扮也开始模仿林俊杰，留林俊杰留过的斜刘海，戴林俊杰爱的礼貌，还有林俊杰一模一样的酒窝。

“山寨版林俊杰”冒名圈钱，商演两年赚140万，韩红直骂其无耻据悉，该模仿者在两年前就被林俊杰粉丝举报给了林俊杰公司，林俊杰所属公司也曾予以警告，但对方并未停止此类行为。华纳公司从两年前开始收集其冒名赚钱的证据。他其实是内地人，假冒自己是台湾人，然后自己营业一家酒吧，刚开始的时候在酒吧商演，打着小林俊杰的头衔。

“山寨版林俊杰”冒名圈钱，商演两年赚140万，韩红直骂其无耻

“山寨版林俊杰”冒名圈钱，商演两年赚140万，韩红直骂其无耻后来索性就直接改林俊杰演唱会时宣传的海报，特别大胆的冒用，早前还是林俊杰加个引号，现在直接不加引号，消费者都以为是林俊杰的商演，没想到是模仿秀，明显被欺骗了。韩红此次才发微博痛骂其欺骗消费者，冒名圈钱可耻。对此你怎么看?完美静待林俊杰的公司出面维护林俊杰的合法权益。