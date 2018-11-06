范冰冰初恋男友是谁 范冰冰前男友名单一览

前段时间，章子怡的替身演员邵小珊曝料范冰冰曾经介入陆毅和鲍蕾的家庭，陆毅为了范冰冰要离婚，而鲍蕾更是被气的想自杀。范冰冰陆毅事件在娱乐圈引起轩然大波，但这个邵小珊的言论经不起推敲不说，在绯闻发酵之前郝蕾本人已经出来辟谣:我怎么不知道我要自杀?

还好，鲍蕾是一个情商很高的女人，她以一张“好大一个瓜”的照片，结束了这场炒作风波，也很好的维护了自己与丈夫陆毅的形象。

我们再回到范冰冰的话题上来。范冰冰天生丽质，即使在美女云集的娱乐圈也难以掩盖她的光芒，而年少成名的范冰冰身边也从不缺乏爱慕与追求。是有男人对范冰冰痴情，甚至为了她愿意抛妻弃子，一直等候在原地，但这个人不是传闻中的陆毅，而是范冰冰的初恋男友李解。

相比起范冰冰，李解的知名度要低许多，两人几乎在同一时期出名，但李解的机遇并没有范冰冰那样好。李解在大学时就在《笑傲江湖》中饰演了红衣妖娆的林平之，出道多年塑造许多经典角色，可以说是配角之王，演技毋庸置疑，但无奈就是不火。

李解和范冰冰是师兄妹，两个人多年来合作了许多作品，如今仍然保持着良好的朋友关系。和李解相识时，范冰冰还是个青涩的女孩，她的荧幕初吻便是给了李解，外界一直公认李解是范冰冰的初恋男友，但范冰冰本人从来没有公开承认过。

对于范冰冰，李解多年来一直保持着一腔热情。曾经上某档节目，观众发现李解手上带的镯子大有玄机，经询问才知道，李解贴身佩戴的镯子也是范冰冰赠予的。当年，范冰冰将镯子送给了李解的母亲，可见两个人的关系还是很不一般的，直到如今李解还悉心保护。

主持人李湘采访李解，询问李解，如果他已经有了自己的家庭，但是范冰冰说愿意和他在一起，他愿不愿意抛妻弃子和范冰冰在一起?李解当时毫不犹豫的回答了“愿意”!如果范冰冰愿意跟他，他会毫不犹豫的为范冰冰放弃一切。虽然李解的行为看起来痴情，但对自己的家庭是不是太过残忍和不负责任了呢?

但不管怎么说，李解一定是最支持范冰冰的那一个。如今看来，《武媚娘传奇》也是一部神奇的电视剧，它由范冰冰工作室出品，但却集结了李解、李冶廷、李晨三代绯闻男友，看来范冰冰的人缘还是很好的，不然前男友也不愿意来参演。

襄王有意，神女无心，如今范冰冰和李晨感情稳定，也希望理解能够早日释怀，早日拥有自己的幸福!

王学兵：唯一官方认证的正牌前男友

2004年的《壮志凌云包青天》范冰冰与王学兵假戏真做，2005年两人在海南三亚酒店亲密戏水遭媒体曝光，恋情浮出水面，甚至传出在北京同居，在新疆共赴家宴等。然而好景不长，2007年两人分道扬镳。范冰冰高度评价这位唯一承认过的前男友“他是那种我现在想起来心头一暖的男人。”

王学圻：因绯闻与媒体对簿公堂

《赵氏孤儿》、《十月围城》、《日照重庆》、《钢铁侠3》范冰冰与王学圻两人合作过诸多影视作品，绯闻不断，双方屡次辟谣已不能止息。王学圻一怒之下将报道其与范冰冰同居新闻的媒体告上法庭，最终王学圻胜诉。

陆毅：被爆因戏结缘假戏真做

著名裸替邵小珊爆料，拍摄《少年包青天2》时范冰冰与陆毅两人互生情愫，假戏真做，公然互相示好。

任泉：戏外十指相扣疑交往

拍摄《少年包青天》期间，范冰冰与任泉在上海街头十指相扣逛街，被媒体偷拍并曝出“正在拍拖”。但事后两人否认恋情，称两人是好朋友。

李晨：他是我最后一任男友

9月16日李晨在范冰冰的生日宴上终于向冰冰求婚了，让范冰冰在《康熙来了》最后一期里“他是我最后一个男友!”的豪言兑现。两人自从恋情公开后，无论是拍场还是直播间，在各个场合大秀恩爱，让大家见识到了范爷小女人的一面。