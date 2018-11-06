徐克缅怀金庸是怎么回事 徐克缅怀金庸说了什么

近日，徐克缅怀金庸登上热搜引起不少关注，那么徐克缅怀金庸是怎么回事？徐克缅怀金庸说了什么？一起来看看！

近日，著名导演徐克亲自发文悼念金庸，说起徐克，他在业内也算是名副其实的老导演了，那么徐克缅怀金庸说了什么 ?下面来看看。

徐克缅怀金庸说了什么月5日，导演徐克发文缅怀金庸先生。他表示，听闻先生去世的消息后，数日来心情都不能平复，“先生音容宛在，无限感激，一切记忆永存后世”。

全文：

人面桃花江湖地，形雪速天俱惘然

哀悉金庸先生辞世，封追位一代武侠文学盟主之逍遥而去，数日心情不能平伏，屡屡翠肇难蛊己感。回顾十岁时拿起第一本先生的小说，从此追读畅阅，反复咀嚼，不胜激慨。

先生着作，游刃于我中国文化、历史虚实之间，成就文学武侠，挟无疆创意驰骋天地，揣壮志宏观尊于仁于侠，妙笔描绘奇人高手云集，巾帼出众令人刮目相看，盖世神功引喻讽刺空前，狭义传奇豪情波澜壮阔，传世巨着遍游四海，陪伴不同年代成长超过半个世纪，经典神作己影响深远。先生浩瀚精神，傲视天下之大羲，固泰山崩塌不耀之大勇，知极难而不退的大气，迄今仍能罩我辈创作领域。

如今，先生留下的这块江湖天地，我辈记忆不减，只惜先生音容宛在，无限感慨，一切记忆隐永存后世。

沧海笑唱浮沉浪，书剑风雨说江湖，嗟伤侠影今已往，桃花虽在亦黯然。

徐克2018年11月5日

徐克缅怀金庸怎么回事近日，著名大导演徐克“徐老怪”亲自发文悼念金庸 ，文章虽然只有四段话，但是每一段都是用词凝练，以现代文结合古文的方式对金庸前辈表达了深沉的哀念。言词之间都能感受到两个男人之间那般珍贵的情谊。

徐老怪与金庸前辈的缘分来自一部超级经典的作品——《笑傲江湖》。如果你是金庸先生的衷情读者，那么你肯定也知道这部作品。如果你是徐克导演的青睐者，那么你也知道这部由小说改编的电影在当时有多么火爆。

说起徐克，他在业内可真算是一位名副其实说的老导演了。说他老，不仅仅是他年龄较大(1950年生人，现在已经快70岁了)，而且他资历深。他的作品也是有目共睹的，经典影片有好多部，类似于《金玉满堂》、《七剑下天山》《龙门客栈》等等都是他的作品。在导演界占据“大佬”地位。这点不容置疑。

而说起金庸前辈，他也是无数人眼中的“豪杰”。他总是能在他的作品里为读者展现超越现实的另一番天地。能把小说写活，写得深入人心，令人品味于此无法忘却。

当这两位在各自领域都属于“大咖”段位的前辈，在同一部作品里相遇相知，共同“冲撞”出炫目的火花，整个演艺圈都为之经验了。可以说他们两个人共同携手创造了80年代电影业的一个辉煌。但是，徐克与金庸先生并不是“轻而易举”就“同船共度”的，他俩也是曾经有过“相爱相杀”故事的友人。

如果说两人由于《笑傲江湖》“相爱”，那么他俩就是在《东方不败》里“厮杀”。《东方不败》如同《笑傲江湖》一样，也是金庸笔神的一部经典侠片作品。但是徐老怪却曾因为东方不败，而被金庸严肃指出禁止他再翻拍自己的其他作品。这又是为什么呢?

据悉两人是在主角的性别上出现了分歧。金庸前辈在创作这部作品的时候，主人公东方不败其实是一名男性英雄，武功盖世，出手便是真功夫。这也依旧保持着金庸的风格，即笔中的英雄男性为多。但是小说是小说，在“徐老怪”这里变成电影以后，徐克居然把主角的性别给改了。让一位巾帼来女扮男装，这下把金庸先生给惹得有点愠怒了。没有基于原创作者的创作初心，是不是有一点点不尊重呢?

不过电影嘛，肯定是需要一定的发挥空间的，只不过徐克那次“跨越”的时候没有与金老“谈一下心”，这才导致金庸前辈对他有一时的不满。但是，时至今日，看徐克发的悼文，言之深，情更深。不管怎么样，愿金庸前辈天堂一切安好。

徐克个人资料介绍徐克，1950年2月15日生于越南西贡市，毕业于德州大学，香港电影导演、编剧、监制、演员。徐克代表作品有：《龙门飞甲》、《我的特工爷爷》、《智取威虎山》等，徐克被称为最魔鬼的导演，对每件事情都很仔细，表达与常人不同，能够提取出演员最新的特质。

中 文 名：徐克

英 文 名：Hark Tsui

曾 用 名：徐文光,徐老怪,老爷

民 族：汉族

国家地区：内地

出生日期：1950-2-15

出 生 地：越南

身 高：175CM

体 重：62KG

血 型：A型

星 座：白羊座

毕业院校：德州大学

职 业：演员,电影人

代 表 作：《我的特工爷爷》《龙门飞甲》《智取威虎山》