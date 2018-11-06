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杨紫迎26岁生日怎么回事 杨紫26岁生日有哪些明星祝福

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-06 16:37:10| 编辑：NO

今日，杨紫的26岁生日收到不少明星祝福，很多网友想知道杨紫26岁生日有哪些明星祝福？下面就一起来看看！

11月6日是杨紫的26岁生日，欢乐颂五美轮番送上祝福，可以说感情很好，那么杨紫迎26岁生日有哪些明星送上祝福?下面来看看。

杨紫迎26岁生日怎么回事11月6日消息，据悉今天是杨紫的生日，明星们纷纷送上祝福，特别杨紫早前合作过《欢乐颂》的演员，都一一发微博为杨紫庆生。蒋欣发我称：小猴子生日快乐。乔欣发文称：最爱的小紫紫，生日快乐，你值得拥有最好的一切，我会一直陪着你哦。

刘涛：小瘦猴宝宝生日快乐~蒋欣：小猴子生日快乐。乔欣：最爱的小紫紫，生日快乐，你值得拥有最好的一切，我会一直陪着你哦。王子文：小猴子，皇后，小蚯，生日快乐!永远健康，开心!网友在为杨紫庆生的同时，也对几位的友谊表示点赞。

杨紫迎26岁生日怎么回事 杨紫迎26岁生日什么情况

杨紫迎26岁生日哪些明星送上祝福11月6日是杨紫 26岁的生日，合作过《欢乐颂》的演员刘涛、蒋欣、王子文、乔欣 纷纷发文为“小蚯蚓”庆生。

首先是我们的刘涛姐，祝我们小瘦猴宝宝生日快乐，简单的几字便把心中对她的爱意全部表达了出来，可见我们涛姐是真的很喜欢这个小妹妹。

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再来就是我们的蒋欣姐姐了，她也在小猴紫的留言下面评论：”小猴子生日快乐“，我们的乔欣同学也在自己的微博上大方晒出了与小猴紫的三张嘟嘴合影，两个人十分的亲密，言语中也满是温暖，”值得拥有最好的一切，会一直陪着你“，更像是一种粉丝对爱豆的仰慕与不离不弃，这样的友情着实让人羡慕了。关键两人的照片真是好相似啊，都快分不清谁是谁了。

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我们的王子文曲妖精一早马不停蹄地送上了祝福，三个称呼也是很亮眼，小猴子，小蚯蚓，皇后，可见两人关系也是妥妥的很要好了。这一段齐送祝福的场面，倒是让不少观众心里想起了曾经的欢乐颂五美，在剧中结交的深厚友情，在戏外也延续了下来，确实是铁姐妹了。

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但是在这里面，她却是最有心意的一位!那就是我们的涛姐，小编观察过，她对小猴紫的爱完全就是当做自己的亲生妹妹来疼爱，每次的生日祝福永远不会缺席，而且还都选择在零点刚过的时候就发送了，这样暖心的小细节真的只有我们心善的涛姐做得出了，可见她就是会守在那一天心心念念小猴紫的人，两人的相处模式就像是真的姐妹一样了。

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在这里也希望五美的感情能越来越好，也祝愿我们小猴紫永远幸福快乐，如果你们也喜欢她，就对她说声生日快乐吧!

看完这篇文章有何感受？

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