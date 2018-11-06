梦幻模拟战永恒的神殿是刷心之羁绊的重要副本，梦幻模拟战永恒的神殿怎么打?梦幻模拟战永恒的神殿用什么阵容？一起来和91单机小编来看看吧。

【副本开启条件】

队伍等级达到55级，永恒的神殿入口在游戏主界面右侧的【秘境】，在拉到最下方即可找到。

【永恒的神殿攻略】

主要的玩法说明比较重要的是永恒的神殿每日只能挑战1次，为单人挑战副本，且每天的副本优势阵营不同，主要玩法就是要使用克制魔影的阵营。

挑战前置副本可以开启高等级的神殿挑战，小编建议每次进入相应的魔影挑战时，观察下地图是否有增益的buff，例如瓦尔基里的地图上就会有治愈点，可以领取到90%的减伤buff，不过随着回合的流逝，相应的buff点会消失。打之前，阅读好boss技能与地图增益，一般来说，带4个输出位置，就能通过。

通关之后就获得了相应的心之羁绊的道具奖励。

目前开启了雷丁、露娜、巴恩哈特、波赞鲁、巴尔加斯、格尼尔的心之羁绊，需要队伍等级达到55级，且羁绊等级总和达到35级之后才能进行心之羁绊的培养，可以进一步的强化相应的英雄，增强属性。随着后续功能的完善，会有更多的英雄开启心之羁绊的，拥有其他英雄的小伙伴可以在等一等。