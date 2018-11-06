朱一龙粉丝烧杂志怎么回事 朱一龙粉丝为什么烧杂志

近日朱一龙粉丝和蔡徐坤的粉丝撕逼引起不少网友关注，起因竟然只是一本杂志，那么朱一龙粉丝烧杂志怎么回事？朱一龙粉丝为什么烧杂志？一起来看看吧！

最近朱一龙粉丝和蔡徐坤的粉丝在饭圈撕得很激烈，而近日有网友发现一名朱一龙的粉丝买了本蔡徐坤封面的杂志烧了还发出来了，这是怎么回事呢?

朱一龙粉丝烧杂志怎么回事朱一龙和蔡徐坤的粉丝可以说是水火不相容，最近在“饭圈”撕得很激烈，而朱一龙的粉丝托人买了一本《ELLEMEN睿士》的杂志，结果发现封面是蔡徐坤，朱一龙却在内页，于是把杂志烧了还发了出来。这究竟是一种什么样的神奇操作?

根据微博的内容就是这位粉丝前天托人买了《ELLEMEN睿士》的杂志但是发现了封面是CXK，朱一龙却在内页里面。

这位粉丝就认为明明朱一龙和自己的这一帮粉丝已经这么努力了，但还是被压制得死死的。所以就把自己买的杂志烧了。

这位粉丝说自己买来的东西，自己有权利处理。

这句话是对的其实，但是你把这件事情发出来影响就大了。

不止引来两个方面的抨击，朱一龙的粉丝都很难为她打掩护。

朱一龙粉丝烧谁的杂志朱一龙粉丝烧的是蔡徐坤封面的杂志《ELLEMEN睿士》。

11月6日，据悉近日有网友在微博爆料，朱一龙粉丝买了一本号称封面是朱一龙的杂志之后，却把这本杂志给烧了，这究竟是对谁不满呢?还有网友爆料被烧的这本被烧掉的杂志，是《ELLEMEN睿士》，就因为这本杂志的九月封面是蔡徐坤，而内页是朱一龙，当初买了的朱一龙粉丝发微博说控制不住自己烧了这本杂志，称自己买的东西有权自己处置。

据了解，这位粉丝就认为明明朱一龙和自己的这一帮粉丝已经这么努力了，但还是被压制得死死的。但是没想到就因为这件事两人的粉丝又开始了较量，你们觉得这究竟是谁的错呢?

这本被烧掉的杂志，是《ELLEMEN睿士》，就因为这本杂志的九月封面是蔡徐坤，而内页是朱一龙，当初买了的朱一龙粉丝发微博说控制不住自己烧了这本杂志，称自己买的东西有权自己处置。这事引起了两方粉丝互掐，蔡徐坤粉丝纷纷表示，我坤做错了什么呢?

朱一龙粉丝烧杂志，只因封面是蔡徐坤，对于这种行为小编认为追星还是要理智一点才好，毕竟这种行为对自家idol也不好。