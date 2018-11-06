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明日之后新手怎么玩 明日之后新手玩法技巧分享

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-06 16:33:44| 编辑：NO

明日之后新手怎么玩？今天小编为大家分享一下明日之后新手的玩法技巧，感兴趣的小伙伴一起来看看！

明日之后是一款生存类手游，很多刚进游戏的玩家都不知道该怎么玩，今天小编就为大家讲讲明日之后新手玩法攻略，有兴趣的朋友可以一起来看看!

开始时是跟着剧情走的，车祸之后就会来到一个陌生的地方，然后就是捡必备的物资了，会有很多发光的光圈，我们要先找到生命检测设备。

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之后在附近找到一个大叔阿列克谢，与他交谈后开启我们的逃生之旅。

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跟着剧情走，会采集木头和石头，制作一些物品!

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然后他会带我们来到一个破旧的房屋，在房间里寻找武器跟子弹。

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这时候可以点击右侧的武器来跟换，会自动上子弹。当所有道具收集完毕，会有很多感染者闯入。(不要打，跟大叔逃吧，对方太多打不过)

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过程中如果失血太多记得用紧急治疗，不过这个容易被打断，还是一路跑比较安全。

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然后我们逃到飞机这边，修理飞机从空中跑，不过首先要去建造一些木栅栏。周围的树木很多，采集够就可以制作了。

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木栅栏在放在比较靠前的光圈里，显示是蓝色就可以安置了。这个时间我们保护好自己，等待阿列克谢修理飞机。会来一些感染者，不过木栅栏可以保护我们。没过多久我们就可以逃离这个地方了。

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飞机起飞，被大boss击落，掉落河里，然后继续和大叔逃到一个破旧木屋，在这附近我们会看到很多人的留言箱，其中有不少补给。

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来到木屋，跟剧情走，建木门修房子，制作地雷防御

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天色越来越黑，攻击我们的不单是野兽，还有被感染的人，所以要制作武器和子弹!

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只防守是无济于事的，我们要主动出击消灭所有感染者才能高枕无忧。

看完这篇文章有何感受？

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