海贼王燃烧之血中女帝是人气很高的角色，海贼王燃烧之血女帝招式是什么？海贼王燃烧之血女帝必杀怎么放？一起来和91单机小编来看看吧。

《海贼王燃烧之血》海贼女帝需要玩家灵活的运用石化来打，对于新手玩家来说，掌握她的各种招式才能逐渐了解她的打法技巧。下面就为大家带来海贼王燃烧之血海贼女帝招式介绍及心得，一起来看看。

海贼女帝

波雅.汉库克

类型：技术型

能力者：超人系-甜甜果实

霸气：霸王色

COST值：2500

□

高跟鞋猛踹最后接一下枪吻，说实话很无语的普连，最后一下居然不能让敌人倒地，而且判定也是近距离的，一个不小心就是找打

△

华丽转身后三连踢，攻击力还可以，就是那个转身慢了点，最后一脚带击飞倒地效果

下□

侧身一记旋风踢，大概范围是前方横向全判定，但问题是这个距离太短了

下△

跟头踢，把敌人踹上天，注意在连招里这一记飞踢是很难中间带入的，所以基本就是个摆设的招数

跑□

向前突进后一脚踢过去，连招前缀用的

跳□

空中飞踢，判定无语了，跳起来后要快掉地上时再按才能击中

跳△

自上而下的踢击，虽然攻击力不怎么样但是一击倒地的判定还是值得一用的

□+×

破防技，直线踢击，女帝腿长的优点终于显现出来了，看起来攻击距离不远实际打起来还是可以的，在脚前方的一小块距离也全部都算判定

○+△

芳香脚旋转踢，作为一个强力破防实用性其实不如普通破防，判定距离很近，比普通破防要近的多，接近贴脸技的距离

L1+□

枪吻，远距离攻击技能，攻击力不大但也不是忽略不计的那种，但连续挨上几发的话是很危险的，命中敌人后累积少量的石化值，经过测试，命中五发枪吻敌人会石化，和无双里面不同，就算藤虎瞎子也会石化，只有路飞可以免疫石化效果

R1+L1+□

隐藏技能，枪吻连发，和普通的枪吻有质的差别，全场地图超远程距离技，速度贼快，三次连发后强制石化

L1+△

甜甜甘风，中短距离的直线判定范围，自带破防效果，伤害等于两三发枪吻，累积中等石化值，经测试两次甜甜甘风可以石化敌人，路飞免疫石化，两发枪吻加一次甜甜甘风也可以直接石化敌人

L1+○

俘虏之箭，朝空中发射后会从跟前开始往前方持续落下箭雨，是一个延时技能，释放后不会马上落下，这个时候没有硬直可以行动，箭雨释放结束之前不可以释放第二次，带有大量的石化值，完全中招的话可以直接石化敌人，但是因为箭雨是会位移的所以很多时候敌人其实只中了半招，经测试，连击数到达7时强制石化，另外这招在贴脸发动时第一下巨大的爱心会把敌人崩上天，在空中箭雨也会攻击敌人，一般空中中招肯定是一整套全吃直接石化的，但也不排除挨地图墙角的意外，想一次石化敌人建议把握好释放距离，一定要远距离释放才可以，还是本人无数遍的测试，最后计算得到，敌人在甜甜甘风的攻击边缘之后也就是最后一片爱心消失的前面那里开始的范围释放攻击就能达到7连击石化(以赤犬的体型为标准)，在那个距离之内的都不会直接石化，对于体型小的敌人距离要拉的更长且很难一次吃七下，比如克尔拉在这个距离最多就吃五下连击

R1+×

跟伊万一样无语的特殊移动，而且相比较伊万的侧移，人家好歹还能躲个光线，女帝是直接朝后方跳跃，无敌时间非常短暂，还是直接用跑的比较好

特殊防御

强制石化防御，在敌人攻击的一瞬间进行防御的话敌人会被直接石化

界限突破状态：

各项属性提升，其他没有太大变化

超必杀

芳香脚，朝前旋转超短的距离进行判定，和强力破防的动作一样，稍微离远了都判定不中

总结：

女帝在漫画里没怎么全力迎战过，霸王色也没用上，光顾着对路飞示爱了，游戏里石化的能力其实因为石化值的关系被削弱了，连招的话普连不能倒地也不能击飞是一大败笔，好在有霸王色可以稍稍弥补一下，但还是建议女帝不要全程打近战，利用好石化的特性尤其是破防的甜甜甘风在换人的时候特别好用，俘虏之箭用完千万别站原地不动，绕着圈打枪吻补石化值