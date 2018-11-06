河洛群侠传血刀怎么拿 血刀经及血刀获取方法介绍

《河洛群侠传》是河洛工作室在重回单机领域后推出的第三款单机作品。河洛群侠传血刀怎么拿?河洛群侠传学到经怎么获得?一些河洛群侠传的玩家对血刀经及血刀都很有兴趣，的那不知道怎么获得，下面小编就为大家分享河洛群侠传血刀经及血刀获得方法。

血刀经及血刀获取方法

血刀经的拿法：

1.完成张君宝主线之后(拯救三个村子一定是前置，之后的灭邪教任务不确定是不是，保险就把张君宝主线完成后再做)，回到望陇村，发现村子在练兵，和NPC对话触发战斗(帮他们练兵)，打赢之后触发青海番僧任务。

2.任务要求晚上去找番僧。到晚上之后，先往村子的东边和南边走，会触发四场战斗，分别是第二三四五弟子。打赢之后第二天早上村子很南边会遇到大师兄带这四个麻瓜回来寻仇，打赢之后得到血刀经。

第二部分有几个细节要注意：一是晚上打二三四五弟子的时候千万别打到了村子西边的山洞里，那边是血刀老祖的地方，打赢了就青海番僧任务就结束了，没有第二天早上的寻仇了。二是西边山洞外面有另外一队人马，两个番僧带三个狼蛮兵，都没有正式名字，龙套角色。这个打不打应该都不影响后续寻仇任务，我是打了的。

血刀的拿法：

首先等级一定要练到53级。测试过，51级的成功率是0，52级行不行不知道。53级基础成功率百分之5。大仙贪财一定要练，最好有夜行衣和透明人称号(不确定是不是必须)。

1.还是到晚上，到洞口先把两个守洞番僧砍了，任务更新让进洞。

2.进入洞口之后停下，铺草席睡到白天。

3.走到洞最里面铺草席睡到晚上。

4.然后就能看见血刀老祖在你面前练功了!换上夜行衣和透明人称号开偷。

5.老祖身上有三个物品，一个黑玉断续膏，另外两个问号，一般血刀就是中间那个，也就是第一个问号。

6.经过实测，发现先偷完黑玉断续膏后，再偷血刀几率会提升，从百分之五到百分之十。

7.实际偷起来感觉成功率比显示的低的多，我偷了40把以上才偷到百分之十成功率的血刀。其间狂降狼蛮的好感度，这个很无所谓了。

偷完之后存档，往洞口走就会触发任务，把血刀老祖砍翻就可以回去交任务咯!

以上就是小编为大家带来的河洛群侠传血刀经及血刀获得方法，希望对各位玩家有所帮助。