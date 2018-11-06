梦幻模拟战手游雾风技能带什么好 梦幻模拟战手游雾风技能搭配推荐

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-06 16:31:23| 编辑：NO
梦幻模拟战手游雾风技能带什么好？很多小伙伴不知道在梦幻模拟战手游中雾风技能带什么好下面小编就为大家分享一下梦幻模拟战手游雾风技能搭配推荐，感兴趣的小伙伴一起来看看吧！
梦幻模拟战手游雾风技能带什么技能比较好呢?雾风技能怎么搭配呢?想必指挥官们对此存在许多疑惑，接下来我们一起来看看梦幻模拟战手游雾风技能搭配吧。
英雄图鉴：
【雾风转职】
我们先来看看雾风的转职线情况，一般情况下转职线是战士→剑士→剑圣。
【雾风技能搭配】
雾风是一位光之起源、流星直击阵营中偏重于输出的一位剑客，天赋也有减cd、恢复血量，是一个非常好的天赋。因此在搭配雾风的技能时，我们可以偏重于输出技能，这样暴击后减cd就可以更好的输出。如若是轻度培养的情况下，技能搭配为大喝/一闪+气刃+致命。如若是暴击率不高的情况下，带一闪比较好一些。如若是重度培养雾风的小伙伴，建议先转职到忍者拿到职业精通后为了的是偷袭这个技能，技能可以搭配为偷袭+致命+气刃，如若是这样的搭配暴击了，可以打出成吨的输出，且减cd，更好的进行循环输出。
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