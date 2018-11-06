王思聪吃热狗什么意思 王思聪吃热狗什么梗

近日王思聪一张吃热狗的照片走红网络，被网友们恶搞成各种表情包，最近王思聪吃热狗的照片又被美术生们盯上了，这是怎么回事呢?一起来看看吧。

王思聪吃热狗被美术生盯上

王思聪吃热狗的照片这几天可以说是火爆全网，网友们把这张照片恶搞成各种各样的表情包，没想到近日又被美术生们盯上了，不少美术生都画了王思聪吃热狗的这张照片。

最近一段时间，王思聪再次在网上爆红，只是这次却不是因为绯闻和网红，又或者是炫富，而是前几天王思聪旗下的战队参加全世界的电子竞技比赛，而王校长就坐在冷风中“督战”，所以真的是又冷又饿，就在现场吃了一根热狗，结果还被人拍到，传到了网上，于是王校长又红了。

早前的时候，大家都把王思聪吃热狗的照片发出来玩，后来改成了动画版的小人，很明显一看就是王思聪。然而王思聪很愤怒，认为这又损自己形象，要求大家不要发照片了，不过面对这种要求，大家也是比较“听话”的，毕竟是王校长，多多少少要给点面子，所以大家就不发真人照片了。

然而，事情就这么简单吗?“沙雕网友们”的智慧和快乐是无穷无尽的，随后，大家开始制作各样的表情包，还有把食物热狗换成了嘻哈歌手热狗的图片，并且衍生出了各种各样的手机壳，现在某宝已经开始大量销售了。

而现在，王思聪又被美术生“盯上”了，美术生们画写真已经开始画王思聪了，真的是全民皆知，这人气和流量真不是一个小鲜肉能比得上的。

王思聪吃热狗什么意思

前几天王思聪在电竞比赛总决赛中现身为自己的战队加油打气，途中他吃热狗的照片被人拍下，由此诞生各种表情包，走红网络。

因为一张表情包而大火，众所周知IG在本届S8全球总决赛中为LPL拿到了首个S赛冠军，在IG夺冠后几乎整个LPL观众都在为IG祝贺，因为实在是超级兴奋了。

但是虽说IG话题性高，却还是输给了老板王思聪，这次王校长也是出尽了风头IG光芒万丈啊，王校长金光附体，但是多少看起来这热狗的吃相还真有点那个，大家懂得有点搞笑了。在这张照片被疯狂传播之后，诞生了一大批王思聪吃热狗的表情包，而事后王校长虽然发文要大家不要再传了，不过很多网友却另辟蹊径。

因为校长吃相太过奔放，被网友们各种P图。不再发王校长自己的热狗照片而是制作了该表情包，事后更是画成了卡通版又再一次风靡网络，校长那张吃热狗的照片被一位神才网友画成了这样： 然后迎来了王思聪本人第一时间的警告：你已经被盯上了! 然而网友却乐此不疲，后来变成了王思聪校长视力表。