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否认指责吴亦凡事件始末是什么样子 否认指责吴亦凡的人是谁

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-06 12:00:02| 编辑：zw

很多小伙伴都知道吴亦凡这几年还是发展的很好的，最近还发了新歌，本该是一件高兴的事情。但是因为买榜的事情，还是引起了不小的争议，网传一张ArianaGrande的经纪人点赞吴亦凡买榜的图片。那么，否认指责吴亦凡怎么回事呢？否认指责吴亦凡事件始末是什么样子的呢？

吴亦凡这几年的发展非常的好，作为归国四子其中之一，回国后的资源也是很好的。不过吴亦凡还是专心在做自己的音乐，新歌上了北美的排行榜，本该是一件值得高兴的事情，但是还是引起了一段小的争议，起因是有一张ArianaGrande的经纪人点赞吴亦凡刷榜的照片。随后也是引起了不小的讨论，很多人海外的听众表示不认识吴亦凡。而且吴亦凡的新歌排在了ArianaGrande的前面，由此有了ArianaGrande经纪点赞的截图。不过之后经纪人也是解释了，表示不认识吴亦凡。

否认指责吴亦凡怎么回事 谁否认指责吴亦凡原因

吴亦凡创造华人歌手新纪录!首张专辑《Antares》上线不到五小时，登上美国iTunes四榜Top1，专辑收录的14首歌曲均打入美国iTunes总榜TOP80。

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随后经纪人发声辟谣，称“我并不认识吴亦凡，但希望他一切顺利，现在有假消息流传”，并点赞澄清“指责吴亦凡刷榜”为假的推文。

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谁否认指责吴亦凡

ArianaGrande的经纪人，欧美流行歌手ArianaGrande，最近几年人气非常的高，实力不容小觑。不过看起来ArianaGrande和吴亦凡没什么关系，但是ArianaGrande的经纪人截图还是引起了争议，好在ArianaGrande经纪人也是直接的发推文回应了此事，表示点赞是假的，自己也不认识吴亦凡，但是希望他能做得好。

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A妹经纪人发文吴亦凡刷榜，还说已经联络了iTunes，他们会处理的。事情原因是，A妹刚刚发了新专辑却被吴亦凡的歌压了一头，Kris Wu榜单压住了A妹。但是万万没有想到的是，很多歌迷们都不认识吴亦凡，于是，外网歌迷纷纷问道who is Kris Wu?

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11月4日，A妹发行新歌，然而北美榜单榜首却始终被吴亦凡的新歌占据，也引得不少国外网友纷纷想知道吴亦凡是谁。不过之后也有网友澄清，第一，经纪人已经澄清是假的推，第二，吴亦凡单曲以前就多次登顶并且时间不短，在各个国家地区成绩也不错，也纳入实绩并进入b榜。这次新专路人评价也好听，推掉大量工作在外以新人姿态重新闯不容易，请别造谣。

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随后，有消息称歌手A妹ArianaGrande经纪人发推，疑似指责吴亦凡刷榜。之后，A妹经纪人发文澄清此事。早前爱莉安娜·格兰德发新歌后，粉丝本以为会登顶北美榜单，但榜首始终是吴亦凡，A妹经纪人疑发文斥吴刷榜。随后经纪人发声辟谣，称“我并不认识吴亦凡，但希望他一切顺利，现在有假消息流传”，并点赞澄清“指责吴亦凡刷榜”为假的推文。

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