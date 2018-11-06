否认指责吴亦凡是什么情况 否认指责吴亦凡事件是怎么回事

很多小伙伴都知道最近吴亦凡新专辑上线，吴亦凡又因为种种事情成为了热搜的常客。那么否认指责吴亦凡是怎么回事?很多小伙伴对此非常好奇。下面和小编一起来了解一下!

否认指责吴亦凡是怎么回事

近日，吴亦凡新专辑上线，在国外也有很好的成绩，国外某音乐排行榜上面前三名都是吴亦凡的歌曲。于是，A妹经纪人发文暗讽吴亦凡刷榜，随后A妹经纪人又发文澄清称不认识吴亦凡，否认指责吴亦凡。一起来看看!

吴亦凡创造华人歌手新纪录!首张专辑《Antares》上线不到五小时，登上美国iTunes四榜Top1，专辑收录的14首歌曲均打入美国iTunes总榜TOP80。

随后，A妹经纪人发文吴亦凡刷榜，还说已经联络了iTunes，他们会处理的。事情原因是，A妹刚刚发了新专辑却被吴亦凡的歌压了一头，Kris Wu榜单压住了A妹。但是万万没有想到的是，很多歌迷们都不认识吴亦凡，于是，外网歌迷纷纷问道who is Kris Wu?

11月5日，A妹ArianaGrande经纪人Scooter Braun在社交网站上正式发文辟谣，澄清所谓“指责吴亦凡刷榜”一事，他称“我并不认识吴亦凡，但希望他一切顺利，现在有假消息在外流传，这条推特保存一分钟，然后随着事情走向删除”，以此回应之前流传的“假推特”一事。同时，他还点赞了澄清“指责吴亦凡刷榜”推特为假的推文。

谁否认指责吴亦凡什么情况

早前爱莉安娜·格兰德发新歌后，粉丝本以为会登顶北美榜单，但榜首始终是吴亦凡，A妹经纪人疑发文斥吴刷榜。随后经纪人发声辟谣，称“我并不认识吴亦凡，但希望他一切顺利，现在有假消息流传”，并点赞澄清“指责吴亦凡刷榜”为假的推文。

这几年吴亦凡的发展一直不错，前几天他还拿下了大牌代言。其实早在2018年的4月24日，吴亦凡就已经正式成为了环球音乐集团第一个签约的华人歌手，这个消息在当时还引起了不小的轰动，而且A妹也是这家公司的，这也就意味着两个人是同属一家经纪公司。

所以很多网友觉得吴亦凡和A妹最起码在明面上不会闹出天大的矛盾,因此A妹经纪人指责吴亦凡的事情应该是个误会。

吴亦凡此前也曾表示自己想要做好听的音乐，希望自己可以成为华语音乐届的成龙，向全世界传播华语音乐，而对于这一次的新专辑吴亦凡也付出了很多的努力，粉丝们纷纷支持吴亦凡。

那么对于这件事，你们怎么看呢?