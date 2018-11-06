一句话伤到范玮琪是什么情况 谁说的一句话伤到范玮琪说了什么

最近，陈建州和范玮琪的双胞胎儿子飞飞翔翔在睡前讲故事环节，说了一句话伤到了范玮琪，范玮琪儿子翔翔说的这句话吓到陈建州都不敢说话，很多小伙伴对此非常好奇。那么，到底翔翔说了什么伤到范玮琪呢?一句话伤到范玮琪是怎么回事呢？

范玮琪和陈建州双胞胎儿子睡前讲故事环节发生了一个小插曲，儿子说了一句话伤到了范玮琪的心，吓到老公陈建州都不敢说话。据悉，范玮琪于2015年1月15日剖腹产生下了双胞胎儿子，大儿子名叫陈睿飞,二儿子名叫陈睿翔，小名为飞飞翔翔。此后范玮琪陈建州夫妇就经常在微博晒双胞胎儿子与网友分享家庭的幸福和喜悦，39岁的高龄产妇范玮琪能顺利生下双胞胎实属不易。

谁说的一句话伤到范玮琪说了什么

据悉是双胞胎儿子中的翔翔说了一句话伤到了范玮琪的心。原来事情经过时两人在为双胞胎儿子讲睡前故事，范玮琪听到了也想加入，结果被儿子“残忍”拒绝，威力超强让现场来宾都忍不住惊叫出声。

近日在参加台湾某综艺节目的时候，黑人陈建州透露，平时儿子比较喜欢听自己讲故事，因为自己比较敢表演，肢体动作比较多。某次给儿子讲睡前故事的时候，中途老婆范范也想加入，“她怕那场面没有她，(在儿子)心里的位置会调整”，于是接了他的话要继续讲故事，结果翔翔直接打断：“妈妈你先不要讲好不好。”没想到儿子会说出威力这么强的话，黑人吓到半天不敢讲话，只能安抚：“妈妈讲的也挺有趣啊……”生怕范范会因此走心。

范玮琪双胞胎是试管婴儿吗

范玮琪否认是试管婴儿，表示自己的双胞胎是有身打排卵针、吃排卵药，靠“人工”体式格局刺激排卵后，“在家跟老公做人顺遂，并非试管婴儿”。中山病院妇产科大夫李世平易近昨说：“这叫天然妊娠。”范玮琪生下这对“熊猫”宝宝确实很不容易，剖腹生加上又早产，预产期原定于2月，但双胞胎提前1个月便等不及来到这世上，据范范公司透露表现，她是剖腹生加上又早产，当然母子均安，但双胞胎暂时得待在保温箱。在公布了生产喜讯之后，两人微博均取得不少粉丝祝福，留言瞬时破万。不少网友恭喜称，“伟大的母亲，没想到这么快就生了”，也有粉丝奚弄陈建州，“炫娃狂魔很好请放弃!”