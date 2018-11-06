颖儿晒女儿牵手照是什么情况 颖儿晒女儿牵手照照片是什么样子

很多小伙伴都知道颖儿和付辛博结婚之后生下了一个非常可爱的女儿取名为小月亮，而近日颖儿在微博上晒出和女儿的牵手照引起了网友的围观，网友看过颖儿和女儿的照片之后纷纷感慨幸福感爆棚。那么，颖儿晒女儿牵手照是怎么回事呢？

近日颖儿在深夜晒出了一张自己牵着女儿手的照片，并感慨称生孩子真好，从颖儿的语气中就能看出她如今幸福甜蜜的样子以及对女儿浓浓的爱意，惹得很多网友都十分羡慕。

4日深夜，颖儿晒照并写道“生娃真好，每天晚上小月亮睡在身边的时候就有满满的幸福感，忍不住一直亲她。”照片中，颖儿紧牵女儿小手，幸福感爆棚。网友回复道“哇呜，我被小手手萌化啦”“满满的幸福感，愿你永远都是幸福的小公主”“幸福满满的爱”。

颖儿和付辛博应该是奉子成婚，不过如今的生活也十分幸福。2017年12月12日，女星颖儿发文承认怀孕，她表示：“感谢宝贝的到来，今年最好的生日礼物”。随后付辛博转发并表示：“生日快乐，从今天起我有两个宝贝啦”。今年2月5日，付辛博晒出女儿脚丫照片，并配文称：“从今以后，你们就是我的世界。母女平安”，正式宣布升级做爸爸。随后，颖儿也评论道：“三个人的世界不大，但刚刚好”，言辞之间满是幸福。颖儿的女儿名叫小月亮，小月亮是今年2月份出生的，算起来已经有九个月了，小小的手很亲很萌，看起来小小的，很是白嫩，颖儿大手牵着女儿小手的照片真的是太有爱了。

颖儿晒女儿牵手照是什么样子

11月4日深夜颖儿的微博上晒出了自己牵着女儿小手的照片，照片中小月亮的瘦白白嫩嫩的十分可爱，而颖儿的大拇指被孩子紧紧的握在手中，看起来非常有爱。

颖儿出生于常德市一个工薪家庭。从小她就爱好唱歌跳舞，3岁起开始学习书法、美术、音乐、主持、琵琶等等。2003年，15岁的颖儿参加全国推新人大赛，获得节目主持组“全国特别新人”奖、民族组优秀奖。颖儿有演戏天分，是个好演员，她个性独立，因为饰演《书剑恩仇录》里的香香公主，《孽缘》里的张小迪而被一些观众记住，是新生代清爽女星的代表人物。

近日颖儿与程莉莎、应采儿、谢娜参加了《妻子的浪漫旅行》，节目中的她话不多，总是默默的当一个倾听者，也许是年龄小和结婚时间短的缘故，颖儿在节目中的表现特别有分寸，这也赢得了网友的好感，大家一致认为她是个单纯善良的好姑娘。因为《妻子的浪漫旅行》收获了很多的粉丝的颖儿真的是一位十分的优秀的艺人，很多的粉丝们都是十分的喜欢她，和付辛博的爱情也是让人十分的替她高兴的。现在恢复了自由身的颖儿经常在微博上非常自己的生活，女儿小月亮也是成为了颖儿的日常，让人感到十分的愉快。付辛博和颖儿的婚姻让很多的网友们大呼嫁给爱情，两人的感情也是一直十分的和睦的，现在有了爱情结晶的两人也是十分的幸福的。