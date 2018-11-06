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威少落地90度扭伤左脚踝怎么回事 威少落地90度扭伤左脚踝原因是什么

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-06 11:53:28| 编辑：火红橘子

威少落地90度扭伤左脚踝怎么回事?威少落地90度扭伤左脚踝原因是什么?很多网友都不太了解，91小编今天就为大家带来了事情的来龙去脉，一起来看看吧!

北京时间11月6日，俄克拉荷马雷霆主场迎战新奥尔良鹈鹕。雷霆队当家球星威斯布鲁克在第三节比赛受伤离场。根据雷霆队的最新消息，威斯布鲁克的伤情确定为左脚踝扭伤，他接下来还会接受进一步检查。

比赛进行到第三节还有4分钟时，威斯布鲁克落地时踩在了安东尼-戴维斯的脚上。他的左脚明显90度扭曲，最终导致受伤。威斯布鲁克立刻离开比赛返回更衣室接受检查。

从视频回看来看，安东尼-戴维斯放篮不中。威斯布鲁克高高跃起，与戴维斯空中对抗积极拼抢。不幸的是，威斯布鲁克在落地时踩在了戴维斯脚上。他非常痛苦地大喊一声摔倒在地，。威少疼得在地上打滚，同时用手拍打着地板有发泄怒不争气运气不好的感觉。随后，威少站了起来，一瘸一拐地返回更衣室接受检查。

这场比赛，威斯布鲁克在退场之前打了25分钟，16投6中，贡献了17分7个篮板9次助攻的数据，同时也有6次失误。

在常规赛开始之前，威少发现了自己的膝盖出现肿胀和发炎的情况。威少与球队经过商量，最终决定尽快接受手术，而不是把问题拖到赛季中去。威少接受了膝盖关节镜手术，他也因此缺席了新赛季训练营、季前赛以及开季的一些比赛。

在对阵萨克拉门托国王队一战，威少宣布伤愈复出。复出首战，威少就砍下了32分12个篮板8次助攻的豪华数据。尽管没有带领球队赢球，但威少的复出还是很快扭转了雷霆队开局不利的颓势。

目前看来，雷霆正处在明显的上升时期。在这个关键节点，威少又一次遭遇伤病，对雷霆来说无疑是极度沉重的打击。

看完这篇文章有何感受？

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