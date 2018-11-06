守望先锋艾什技能是什么 守望先锋艾什技能详情介绍

艾什是守望先锋游戏即将上线的新英雄，相信大家还不了解这个新英雄吧，下面小编就为大家介绍一下守望先锋新英雄艾什的技能详情，一起来看看！

守望先锋艾什技能怎样?新英雄艾什是以为女性输出英雄，外观很酷，但技能如何呢，想必玩家都很期待，接下来一起来看看艾什技能介绍吧!

艾什介绍

新英雄全名：伊丽莎白·卡利多尼亚·“灾星”·艾什

年龄：39岁

职业：盗匪、帮派首脑

行动基地：美国亚利桑那州死局峡谷

艾什技能

毒蛇——艾什的杠杆步枪配有两种射击模式：半自动射击和瞄准射击。在半自动模式下，“毒蛇”可以快速射击，扩散范围较大。在瞄准模式下，艾什可以精准开火，以射击速度为代价，提高了射击伤害。

短筒猎枪——艾什的近距离强冲击副武器可以造成大量伤害并击退附近的敌人，为艾什扫清道路。该武器还可用来击退艾什自己以提高她的机动性。

延时雷管——投出一捆炸药，在短暂延迟后爆炸，对敌人造成大量伤害并将他们点燃。艾什还可通过射击炸药来将其提前引爆。

召唤鲍勃——艾什的终极技能会将深受她信赖的智械副手召上战场。鲍勃会向前冲锋，将敌人击飞到空中，然后用手臂上的火炮倾泻压制火力。

解析：艾什可以快速地直接开火，也可以通过瞄具进行高伤害的射击。她能够扔出延时雷管轰炸敌人，并通过手中短筒猎枪的火力让她和敌人拉开距离。艾什并非单枪匹马，只要她一声令下，她的智械盟友鲍勃便会冲上战场。

以上就是小编带来的守望先锋艾什技能介绍，希望能帮助大家！