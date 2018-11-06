守望先锋艾什什么时候上线 守望先锋艾什上线时间介绍

艾什是守望先锋游戏中即将上线的新英雄，相信喜欢玩守望先锋的玩家都很关注，那么守望先锋艾什什么时候上线？下面就一起跟小编来了解一下！

守望先锋艾什什么时候出?新英雄艾什是以为女性输出英雄，外观可以说相当的酷了，所以很多玩家都相当关注，接下来一起来看看新英雄2018艾什上线时间介绍吧!

新英雄2018艾什上线时间 今年暴雪嘉年华，《守望先锋》推出了第29位新英雄，艾什，一头引人注目的白发，勾人又带杀气的眼神，加上利落豪迈的身手，让玩家再次赞叹开发团队打造角色的完美功力。

新英雄艾什是一位女性的输出英雄，是“死局帮”的首脑。她银色的头发、英姿飒爽的身段和犀利的眼神，艾什引发守望先锋玩家强烈的关注。

她的武器可以快速地攻击，同时她可以使用瞄具进行攻击。她有一个技能是释放延时的手雷，在击中手雷的同时造成伤害。她还有一个技能叫可以让她击退她的敌人。她的大招是召唤一个名为 “ B.o.b ”的智械助手。

艾什介绍 新英雄全名：伊丽莎白·卡利多尼亚·“灾星”·艾什

年龄：39岁

职业：盗匪、帮派首脑

行动基地：美国亚利桑那州死局峡谷

以上就是小编带来的守望先锋艾什什么时候出介绍，希望能帮助大家！