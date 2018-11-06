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2018lols8IG冠军皮肤什么时候上线 2018lols8IG冠军皮肤上线时间介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-06 11:48:39| 编辑：NO

2018lols8IG夺冠之后，很多小伙伴在期待IG冠军皮肤的上线售卖，那么2018lols8IG冠军皮肤什么时候上线呢？下面小编就为大家介绍一下，一起来看看吧！

2018lols8冠军皮肤什么时候出?lols8总决赛结束啦，LPL赛区的IG获得冠军，很多玩家都很期待s8冠军系列皮肤，下面就来了解下lols8IG冠军皮肤上线时间介绍吧。

lols8IG冠军皮肤上线时间

1、冠军皮肤按照惯例，在选手选择好冠军皮肤之后，会有一段制作时间，预计会在明年3、4月听到消息。

2、2017年SSG的冠军皮肤大概是2018年7月下旬的版本更新中出来的，所以IG的冠军皮肤估计也得等到明年的七月份左右进行版本更新之后才出来，毕竟制作一款皮肤还是需要花费很多精力的，届时还会上架往届冠军皮肤。

3、IG夺冠之后观众们最关心的当然还是选手们会选择哪个冠军皮肤?但目前皮肤已经曝光啦!

2018lols8冠军皮肤什么时候出_lols8IG冠军皮肤上线时间1

拳头公司的概念艺术设计师Mo Yan近日在Artstation上分享了《英雄联盟》2018全球总决赛的概念图以及冠军卡兹克的宣传图。

值得一提的是今年的冠军皮肤卡兹克除了有原始皮肤，还将拥有28个不同配色的炫彩皮肤，分别对应28支战队。

以上是小编为各位带来的lols8IG冠军皮肤上线时间的全部内容！

看完这篇文章有何感受？

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