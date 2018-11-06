LOLS8总决赛IG冠军礼包宝箱有什么奖励 LOLS8总决赛IG冠军礼包怎么领取

IG夺冠S8总决赛I之后，LOL官方也将推出LOLS8总决赛IG冠军礼包，相信大家都很期待吧，那么LOLS8总决赛IG冠军礼包宝箱有什么奖励？LOLS8总决赛IG冠军礼包怎么领取？一起来了解一下吧！

LOLS8总决赛IG冠军礼包有什么?据说LOLS8总决赛会出IG冠军礼包，那么到底礼包都有哪些呢，要怎么领取呢，接下来一起来了解下lolS8IG冠军礼包领取技巧介绍吧!

免费iG冠军宝箱

·iG冠军皮肤宝箱：开启后随机获得一个永久皮肤。宝箱奖池中包含5011份“冰原核弹古拉加斯”稀有限定皮肤，谨以此祝贺iG.Ning获得LPL全球总决赛首个MVP。

·iG冠军召唤师图标宝箱：开启后随机获得一个永久召唤师图标。

·iG冠军加成卡宝箱：开启后随机获得一张胜利加成卡。

免费iG冠军礼包

·iG小组赛阵容礼包：内含iG战队在2018全球总决赛小组赛阶段出场过的5个英雄及5款皮肤的30天使用权。

·iG淘汰赛阵容礼包：内含iG战队在2018全球总决赛淘汰赛阶段出场过的5个英雄及5款皮肤的30天使用权。

·iG决赛阵容礼包：内含iG战队在2018全球总决赛决赛阶段出场过的5个英雄及5款皮肤的30天使用权。

*iG冠军宝箱及iG冠军大礼包将于11月15日开放领取，大家届时可以直接登陆游戏就可以领取了。

以上就是小编带来的LOLS8IG冠军礼包领取技巧相关介绍