91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 游戏攻略> 正文

LOLS8总决赛IG冠军礼包宝箱有什么奖励 LOLS8总决赛IG冠军礼包怎么领取

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-06 11:45:31| 编辑：NO

IG夺冠S8总决赛I之后，LOL官方也将推出LOLS8总决赛IG冠军礼包，相信大家都很期待吧，那么LOLS8总决赛IG冠军礼包宝箱有什么奖励？LOLS8总决赛IG冠军礼包怎么领取？一起来了解一下吧！

LOLS8总决赛IG冠军礼包有什么?据说LOLS8总决赛会出IG冠军礼包，那么到底礼包都有哪些呢，要怎么领取呢，接下来一起来了解下lolS8IG冠军礼包领取技巧介绍吧!

LOLS8总决赛IG冠军礼包有什么_S8IG冠军礼包领取技巧

免费iG冠军宝箱

·iG冠军皮肤宝箱：开启后随机获得一个永久皮肤。宝箱奖池中包含5011份“冰原核弹古拉加斯”稀有限定皮肤，谨以此祝贺iG.Ning获得LPL全球总决赛首个MVP。

·iG冠军召唤师图标宝箱：开启后随机获得一个永久召唤师图标。

·iG冠军加成卡宝箱：开启后随机获得一张胜利加成卡。

免费iG冠军礼包

·iG小组赛阵容礼包：内含iG战队在2018全球总决赛小组赛阶段出场过的5个英雄及5款皮肤的30天使用权。

·iG淘汰赛阵容礼包：内含iG战队在2018全球总决赛淘汰赛阶段出场过的5个英雄及5款皮肤的30天使用权。

·iG决赛阵容礼包：内含iG战队在2018全球总决赛决赛阶段出场过的5个英雄及5款皮肤的30天使用权。

*iG冠军宝箱及iG冠军大礼包将于11月15日开放领取，大家届时可以直接登陆游戏就可以领取了。

以上就是小编带来的LOLS8IG冠军礼包领取技巧相关介绍

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号