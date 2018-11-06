朱一龙和蔡徐坤是什么关系 朱一龙粉丝烧杂志事件始末一览

朱一龙和蔡徐坤是什么关系？朱一龙粉丝为什么烧蔡徐坤杂志？近日朱一龙粉丝烧蔡徐坤杂志引起不少网友关注，那么这是怎么回事呢？下面就一起来看看！

朱一龙一直以来稳扎稳打的拍着电视作品。对表演的执着，是能够让他多年来踏踏实实行走在娱乐圈的唯一信念。朱一龙是名副其实的“眼技派”，一双眼睛不光会放电，还能够适时传递角色的情感需要，时而阴郁魅惑，时而纯真孩子气，时而又坚定霸气，总是轻易让人沉溺其中。也正是因为朱一龙出演镇魂电视剧里的沈巍/黑袍使/夜尊三个不同角色展现超高的演技，使朱一龙拥有的大量的粉丝。

然而最近朱一龙的粉丝和蔡徐坤两家的粉丝吵得不可开交，朱一龙的粉丝竟怒烧杂志，只因封面是蔡徐坤，《ELLEMEN睿士》九月的封面是蔡徐坤内页是朱一龙，该粉丝说在网络上尽量克制，不给朱一龙添麻烦，但控制不住烧了自己买的杂志，烧完后还发微博炫耀，称自己的东西自己有权可以处置。

下图是蔡徐坤的粉丝回怼朱一龙粉丝

网友纷纷表示不能接受

对于这样不理智的追星行为小编还是不太能够理解，还是希望大家能够理智追星，摒弃狭隘心态。大家所崇拜的偶像有同有异，不能因为偶像的不同，就对别人追的明星持排斥甚至敌对的态度善于从自己所崇拜的偶像身上吸取积极的人生经验。总之，不要在追星中失去你自己，因为你最终只能成为你自己。