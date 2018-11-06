张一山为杨紫庆生送了什么?张一山为杨紫庆生为什么两人怼起来了?很多网友都不太了解，91小编今天就为大家带来了事情的来龙去脉，一起来看看吧!

2018年，也是杨紫不平凡的一年。

自欢乐颂之后，邱莹莹的角色就深入人心，杨紫的演技再次得到了肯定，之后，杨紫的佳作不断，今年主演的电视剧香蜜沉沉烬如霜，更是获得不错的收视率。锦觅小仙女贡献了不少表情包。最大的惊喜莫过于29届金鹰奖提名了，她本人也在微博中表示，提名表示肯定，继续努力，让我们一起期待下届小仙女能成为金鹰女神。虽然2018年遭遇了感情上的挫折，但是越挫越勇，小仙女用努力工作来肯定自己，来提升自己，更加难得的是小仙女本人真是超级可爱，超级乐观，看看她微博搞怪日常就知道了。

今天是杨紫的生日，明星们纷纷送上祝福，肯定少不了张一山和刘涛她们。蒋欣的个性就是那么的直接，直接在杨紫的生日动态下送上了诚挚的生日祝福!

刘涛则是晒出杨紫美美哒照片为她送伤祝福，可能刘涛觉得好姐妹杨紫还是比较瘦的直呼她叫小瘦猴!在这也希望杨紫在平时拍戏工作的时候多多注意自己的身体，别太瘦了，毕竟身体才是革命的本钱吗!

乔欣晒出了她和杨紫的“亲密”同框照为自己的好姐妹送上生日祝福，这祝福语真的是充满了“爱意”，从她俩的互动可以看出两人平日私下在一起的时间还是挺多的!

王子文应该是睡的比较早，但是睡得早起得也早啊，一大早就以四个称呼为杨紫庆生，王子文配的照片还是相当官方的啊!

欢乐颂四美发博给杨紫送上祝福，满满的温情，不过到了杨紫的青梅竹马张一山这里，画风就变了，张一山直言这个表情包是我送给你的礼物。女人最忌讳年龄，而张一山一点都不避讳把杨紫的年龄公之于众，生怕别人不知道一样。网友调侃你这礼物免费送我我都嫌弃。

张一山后援会更是掐点给杨紫送上祝福：“祝@杨紫 生日快乐～感谢小猴紫对小胖山的陪伴。”张一山和杨紫从《家有儿女》结缘，到现在两人打打闹闹，感情没变。连双方后援会都这么友好，真是贵圈中的清流啦~