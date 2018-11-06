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明日之后营地建筑作用是什么？全营地建筑作用介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-06 11:40:36| 编辑：沐兮

明日之后是一款末世生存游戏，但是很多小伙伴都不知道在明日之后游戏中营地建筑有什么用？很多玩家都不知道，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

全营地建筑作用解析

营地总共有十种建筑物，即食物发放处、营地任务领取牌、市中心、直升飞机、市政厅、邮局、福利箱、武器店、建筑材料店和护甲店。根据作用的不同，重要性有所不同。其中，武器店和护甲店是玩家需重点关注的地方。简单来说，这里可以帮助玩家快速的提升实力和底蕴，也能在战斗中取得更突出的生存成绩。

1、食物发放处

食物发放由市长调整设置时间，每天可以领取两次食物，可以让我们更好的游戏，在营地内找到【食堂厨师】玛利亚，就是每天领盒饭的地方，她在每天8-10点，还有15-17点都会接受捐赠的食物，也会给贡献。 因为这些食物是无法直接捐给金库的哦。捐赠你所制作的食物达到一定数量后食物强度提升。

2、营地任务领取

营地可领取每天的资源点任务，每一个物资地图都会有四处资源点，完成后可获得物资和金条。还有一定的营地巡逻任务可以和营地的小伙伴一起完成，营地获得管理值也会发放贡献点。

3、市政厅

内有营地管理台(营地升级，查询贡献，管理权限)，科技研发台(捐献科技点，营地科技更换)和交易之城，领土任务开发，占领资源地图开发，职业专职，出售食材等npc。

4、建筑材料店

里面有各类家具，工具台，和墙纸地板可以让你的家更让人眼前一亮。

5、直升飞机

营地可通过直升机到达各大资源地图，交易之城，快乐101，动荡之城，中转站等。

6、武器店、护甲店

护甲店摆放护甲工作台，可制造护甲夹层三种，用于强化护甲，增加血量，护甲值，减少暴击伤害等，内npc出售夹层升级零件和背包(背包取决于营地升级逐渐开放)

武器店同样摆放工具台，可以制造武器零件三种，用于增强攻击力，暴击等，内npc出售武器零件升级工具，闪光弹，烟雾弹。

7、邮政金库

捐赠营地所需物资，金条也是税收归纳的地点，金库也可由市长在内部出售物资到交易之城拍卖(出售物资仅归营地所有)(市长无权利拿出任何物资和金条)每个人捐献物资的一周贡献5000点上限，贡献点可以用来购买食谱，想成为生活玩家的厨师不要错过。

8、福利箱

市长开放领取福利，物资由金库里面现有物资100：10发放，最高上限10个，每天可领取一次(只能领取一种)(市长也不例外)

看完这篇文章有何感受？

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