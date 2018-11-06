王者荣耀怎么搭配S13法师通用铭文？法师通用铭文搭配推荐

王者荣耀是一款非常火爆的游戏，那么在游戏中s13赛季的铭文要怎么样去搭配呢？相信很多玩家都很想知道吧，那么这边91手游网小编给大家介绍下吧！

法师通用铭文搭配方法介绍

法师五级铭文：梦魇、轮回、献祭

法师四级铭文：阳炎、憎恶、刹那

一般来讲，对法师比较重要的几个属性分别是法攻、法穿、法吸，冷缩。对于一些特殊的法师，由于技能特性的原因，也会用到攻速和移速属性。

法攻增加技能的面板伤害，法穿减少敌方法术防御，变相的提升自己的伤害。法术吸血则为自己的技能提供治疗，冷缩就是减少技能的CD时间。

王者荣耀S13法师通用铭文搭配推荐

1、最通用法师铭文：轮回+献祭+梦魇

轮回(法攻、法吸)+献祭(法攻、冷却)+梦魇(法攻、法穿)

正如之前所说，法师最需要的属性就是法攻、法穿、法系和冷却，这一套符文就是最大限度的集齐了这几种属性，所以也是最通用的一套铭文搭配。对于缺少碎片的玩家，优先造一套通用铭文是最划算的，几乎所有的法师都可以使用。

2、冷缩流法师铭文：怜悯

怜悯(冷却缩减+1%)

怜悯是法师的通用铭文，几乎所有的法师都可以带冷却缩减，这个铭文10个可以提供10%的冷却缩减，无论是前期还是中期都是非常可观的。尤其是对于武则天、貂蝉之类依靠高频率施法的英雄，怜悯是非常实用的铭文。另外就是适合类似孙斌和姜子牙之类的辅助携带。

3、攻速流法师铭文：狩猎+心眼+红月(凶兆)

狩猎(移速、攻速)+心眼(法穿、攻速)+红月(暴击率、攻速)

法师虽然是依靠技能打伤害的存在，但是游戏中有许多技能都是围绕着攻击展开的，比如露娜普工的AOE标记以及扁鹊的叠毒，都非常依赖攻速，所以法师也有攻速流的铭文带法。

狩猎+心眼+红月这套铭文可以提供32%的攻速属性，是攻速流法师性价比最高的铭文。红月也可以选择使用凶兆代替，会拥有更高的法伤。

4、功能性法师铭文：调和+怜悯+梦魇

调和(最大生命+45、移速+0.4%、每5秒回血+5.2)

游戏中的刺客是法师最大的敌人，而不少法师都是缺少位移技能的，所以生存能力极差。游戏中调和是一个功能性极强的铭文，可以提供生命、回血和移速，大大提升法师的生存能力。

一般都是孙斌、大乔之类的辅助英雄会选择带这种铭文，其他的像是需要在人群中打伤害的貂蝉以及高渐离也可以选择带调和铭文。

5、法术穿透铭文：心眼+梦魇

心眼+梦魇又叫88法穿铭文，是因为10枚心眼加10枚梦魇的法术穿透属性加起来是88。轮回+心眼+梦魇也是一套适用性比较高的铭文，仅次于轮回+献祭+梦魇。

一般比较推荐干将莫邪、妲己等一波技能爆发的法师用心眼铭文，干将的伤害本来就高，配合高法穿，打人会更疼;妲己则是因为其被动自带法穿效果。

6、吸血法术铭文：贪婪、轮回

贪婪(法术吸血+1.6%)

贪婪已经退出主流法师铭文行列很长时间了，在很早之前，贪婪还是一些吸血法师的首选，但是随着版本的变更，如貂蝉芈月这些法师不再适合使用贪婪了。轮回则是蓝色铭文中，使用率最高的法师铭文，除了一些攻速法师以及辅助法师之外，其余绝大多数用的都是轮回铭文。

法师虽然都是以魔法输出为主，但是根据英雄定位的不同，在铭文的选择上其实是非常灵活的，玩家要是想把一个英雄玩到极致，就应该选择最完善的铭文搭配。