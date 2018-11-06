91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 八卦杂谈> 正文

朱一龙粉丝烧蔡徐坤杂志是什么情况 朱一龙蔡徐坤有什么矛盾吗

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-06 11:37:27| 编辑：NO

朱一龙粉丝烧蔡徐坤杂志是什么情况？近日朱一龙粉丝烧蔡徐坤杂志再次让朱一龙和蔡徐坤登上微博热搜，很多网友好奇这是怎么回事，下面就一起跟小编来了解一下吧！

说到明星的粉丝，这个群体确实是太疯狂了，很多明星其实是没有那么多问题的，但那些不理智的粉丝却给他们的爱豆造成了不少的问题。特别是两个明星的粉丝争斗，那更是不用说了，经常会闹出很严重的事情，甚至牵扯到网络暴力的事情。而最近就发生了这么一件事情，引起了很多人的关注。11月6日，蔡徐坤和朱一龙的粉丝又一次登上了微博热搜，原因竟然是一本杂志!朱一龙粉丝购买《ELLEMEN睿士》杂志，但是封面是蔡徐坤，本来这并没有什么，但前一段时间双方粉丝刚因为注水的事起过争执，在这风口浪尖的时候，朱一龙的一位粉丝就不愿意了，把杂志给烧毁了!

朱一龙粉丝烧杂志是怎么回事 朱一龙蔡徐坤粉丝撕逼原因是什么

粉丝斗争到底有多可怕?只因封面不是朱一龙，粉丝就疯狂烧毁杂志朱一龙是最近这两年才特别有人气的演员，他的粉丝可以说是非常多的，而且也是非常疯狂的。而他的粉丝最近就做了一件事情，让很多人都觉得比较诧异，那就是把自己买到的杂志给烧了。那么，到底是为什么烧毁杂志呢?

粉丝斗争到底有多可怕？只因封面不是朱一龙，粉丝就疯狂烧毁杂志

粉丝斗争到底有多可怕?只因封面不是朱一龙，粉丝就疯狂烧毁杂志原因很简单，因为这本杂志的封面是蔡徐坤，而里面的内页却是朱一龙。这位粉丝可能是感觉到自己的偶像被玷污了，所以就一怒之下烧毁了杂志。本来，这其实是一件没什么大不了的事情，但这个粉丝在微博上晒出了烧毁的图片，并且还被很多吃瓜群众给看到了，这就出了问题。

粉丝斗争到底有多可怕？只因封面不是朱一龙，粉丝就疯狂烧毁杂志

粉丝斗争到底有多可怕?只因封面不是朱一龙，粉丝就疯狂烧毁杂志烧毁杂志的行为确实是挺幼稚的，这一点很多网友也提到了。有不少的网友认为，朱一龙的粉丝应该成熟一点，毕竟一本杂志用多个明星的照片，这也是非常正常的事情。总不能就因为不在封面，就直接烧掉杂志把。

粉丝斗争到底有多可怕？只因封面不是朱一龙，粉丝就疯狂烧毁杂志

粉丝斗争到底有多可怕?只因封面不是朱一龙，粉丝就疯狂烧毁杂志其实在这之前，蔡徐坤的粉丝和朱一龙的粉丝就闹过不愉快，就是因为杂志的问题。而这两家粉丝做法一直都是比较疯狂的，所以就会有很多人互相攻击对方的粉丝，只不过还有点理智的就是，他们并没有掀起骂战，而是范围比较小的抵制和声讨。既然给别人造不成影响，那其他人也是没什么意见的，但这次确实是有点问题了。

粉丝斗争到底有多可怕？只因封面不是朱一龙，粉丝就疯狂烧毁杂志

粉丝斗争到底有多可怕?只因封面不是朱一龙，粉丝就疯狂烧毁杂志大多数的网友对这种做法都是不认可的，特别是这种晒出照片的烧毁行为，这是对杂志方的不尊重。当然了，很多人会提到这是她自己买的东西，随便怎么处置都是可以的，在生活当中烧掉或者是撕毁的杂志，真的是数不胜数，根本不需要为这点问题来争论。

粉丝斗争到底有多可怕？只因封面不是朱一龙，粉丝就疯狂烧毁杂志

粉丝斗争到底有多可怕?只因封面不是朱一龙，粉丝就疯狂烧毁杂志小编并不是这两家当中任何的一家粉丝，但对于这件事情还真是有一点看法的，烧毁杂志从行为上来说，其实是没什么大问题的。毕竟很多人连自己的课本都烧过，这都是自己购买的东西是有权利处置的，但晒出照片来就没必要了，这是容易引起纠纷的。毕竟两个明星真的是没啥冲突，很多都是粉丝自己闹出来的。不知道大家对于朱一龙粉丝烧毁杂志有什么不同的看法呢?

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号