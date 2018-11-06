朱一龙粉丝烧蔡徐坤杂志是什么情况 朱一龙蔡徐坤有什么矛盾吗

朱一龙粉丝烧蔡徐坤杂志是什么情况？近日朱一龙粉丝烧蔡徐坤杂志再次让朱一龙和蔡徐坤登上微博热搜，很多网友好奇这是怎么回事，下面就一起跟小编来了解一下吧！

说到明星的粉丝，这个群体确实是太疯狂了，很多明星其实是没有那么多问题的，但那些不理智的粉丝却给他们的爱豆造成了不少的问题。特别是两个明星的粉丝争斗，那更是不用说了，经常会闹出很严重的事情，甚至牵扯到网络暴力的事情。而最近就发生了这么一件事情，引起了很多人的关注。11月6日，蔡徐坤和朱一龙的粉丝又一次登上了微博热搜，原因竟然是一本杂志!朱一龙粉丝购买《ELLEMEN睿士》杂志，但是封面是蔡徐坤，本来这并没有什么，但前一段时间双方粉丝刚因为注水的事起过争执，在这风口浪尖的时候，朱一龙的一位粉丝就不愿意了，把杂志给烧毁了!

粉丝斗争到底有多可怕?只因封面不是朱一龙，粉丝就疯狂烧毁杂志朱一龙是最近这两年才特别有人气的演员，他的粉丝可以说是非常多的，而且也是非常疯狂的。而他的粉丝最近就做了一件事情，让很多人都觉得比较诧异，那就是把自己买到的杂志给烧了。那么，到底是为什么烧毁杂志呢?

粉丝斗争到底有多可怕?只因封面不是朱一龙，粉丝就疯狂烧毁杂志原因很简单，因为这本杂志的封面是蔡徐坤，而里面的内页却是朱一龙。这位粉丝可能是感觉到自己的偶像被玷污了，所以就一怒之下烧毁了杂志。本来，这其实是一件没什么大不了的事情，但这个粉丝在微博上晒出了烧毁的图片，并且还被很多吃瓜群众给看到了，这就出了问题。

粉丝斗争到底有多可怕?只因封面不是朱一龙，粉丝就疯狂烧毁杂志烧毁杂志的行为确实是挺幼稚的，这一点很多网友也提到了。有不少的网友认为，朱一龙的粉丝应该成熟一点，毕竟一本杂志用多个明星的照片，这也是非常正常的事情。总不能就因为不在封面，就直接烧掉杂志把。

粉丝斗争到底有多可怕?只因封面不是朱一龙，粉丝就疯狂烧毁杂志其实在这之前，蔡徐坤的粉丝和朱一龙的粉丝就闹过不愉快，就是因为杂志的问题。而这两家粉丝做法一直都是比较疯狂的，所以就会有很多人互相攻击对方的粉丝，只不过还有点理智的就是，他们并没有掀起骂战，而是范围比较小的抵制和声讨。既然给别人造不成影响，那其他人也是没什么意见的，但这次确实是有点问题了。

粉丝斗争到底有多可怕?只因封面不是朱一龙，粉丝就疯狂烧毁杂志大多数的网友对这种做法都是不认可的，特别是这种晒出照片的烧毁行为，这是对杂志方的不尊重。当然了，很多人会提到这是她自己买的东西，随便怎么处置都是可以的，在生活当中烧掉或者是撕毁的杂志，真的是数不胜数，根本不需要为这点问题来争论。

粉丝斗争到底有多可怕?只因封面不是朱一龙，粉丝就疯狂烧毁杂志小编并不是这两家当中任何的一家粉丝，但对于这件事情还真是有一点看法的，烧毁杂志从行为上来说，其实是没什么大问题的。毕竟很多人连自己的课本都烧过，这都是自己购买的东西是有权利处置的，但晒出照片来就没必要了，这是容易引起纠纷的。毕竟两个明星真的是没啥冲突，很多都是粉丝自己闹出来的。不知道大家对于朱一龙粉丝烧毁杂志有什么不同的看法呢?