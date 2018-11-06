大鹏为什么从搜狐离职 大鹏离职是想自立门户吗

近日，大鹏离职搜狐再往右引起不算少关注，很多网友对此很是关注，那么大鹏为什么从搜狐离职？大鹏离职是想自立门户吗？一起来看看！

大鹏从搜狐离职 大鹏为什么从搜狐离职 是要自立门户吗

我们今天讲述：“屌丝男士”大鹏从搜狐正式离职，自立门户当导演，网友：期待!

11月5日上午得到消息，大鹏(本名董成鹏)11月1日在其朋友圈宣布正式从搜狐离职，表示“怀念，感恩，祝福”，搜狐方面向新浪科技证实，大鹏确已离职。

大鹏是于2004年入职搜狐，起步是音乐频道实习生。随后，经由主持搜狐视频《明星在线》和脱口秀节目《大鹏嘚吧嘚》获得网民关注。2012年，他通过自编自导自演了网络迷你喜剧《屌丝男士》，该剧共推出4季，获得超10亿的点击量，不仅为大鹏圈粉无数，也为其走上大银幕积累了广泛的人脉和人气。2015年大鹏自编自导自演的电影《煎饼侠》上映，更是为搜狐赚来了实实在在的利润。

其实《屌丝男士》大火之后，网友并不知道大鹏是在给搜狐打工。即使后来《煎饼侠》票房不菲，除了名气高涨大鹏并未从中获益。因为大鹏当时只想把电影排好，没有考虑事成之后如何分账。所以最后的收益全是由搜狐公司所有，可以说搜狐因为有了大鹏，一下子赚不少钱!

但是天下没有不散之筵席，如今大鹏与搜狐解约，是因为他有自己想做的事情，想投入更多的时间来专注做好自己想做的。大鹏与搜狐解约，有人可能会觉得，大鹏有些过河拆桥的感觉。然而并非如此，大鹏之所以有今天，虽然;离不开公司提供的良好平台，依靠更多的是大鹏自身的努力。

就连搜狐的老总张朝阳，也觉得大鹏确实为公司出力不少。所以对于大鹏这个员工，张朝阳十分爱惜。当初大鹏要拍《煎饼侠》的时候，得到搜狐视频和搜狐大老板张朝阳的支持，并且拿到2000万元的拍摄资金。大鹏当时还接受记者采访时说，自己从来没让张朝阳失望过，张朝阳对他最大的帮助是“不管”，“从来没有约束过我”。可见张朝阳确实对大鹏非常信任和器重。但是大鹏想要追求自己的想要的，张朝阳也不会加以阻拦。

现在的大鹏虽然已经与搜狐解约，但是相信所有的搜狐人都会记得大鹏这个人，而在大鹏心中搜狐也是自己最亲切是地方。解约之后，大鹏和张朝阳之间的情谊永远不会变的，毕竟搜狐是大鹏梦开始的地方。

最近，大鹏和欧豪合作的新作《铤而走险》正在拍摄中。这一次，大鹏也从喜剧作品转型为文艺纪实类作品，很多人表示十分期待。通过前两部大鹏执导的电影可以看出，大鹏绝对是一个被低估的电影导演。所以小编也非常急于看到大鹏的新作，你是不是也有这种感觉?对此，你有什么看法?欢迎下方评论哦



