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偶遇陈晓陈妍希夫妇拍婚纱照是什么意思 陈妍希偎依在陈晓肩怎么回事

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-06 11:31:52| 编辑：火红橘子

偶遇陈晓陈妍希夫妇拍婚纱照是什么意思?陈妍希偎依在陈晓肩怎么回事?很多网友都不太了解，91小编今天就为大家带来了事情的来龙去脉，一起来看看吧!

网友们也称陈妍希好瘦好美，陈晓也好帅气。

不过二人早已完婚了呀，儿子小星星都这么大了呢。因而也有网友认为这夫妻俩是在拍普通写真罢了。但又或者想补拍过另一个风格的婚纱照呢。

但不管怎样，就是很甜呀。

陈妍希时而偎依在陈晓肩上，时而二人又并肩坐着，夫妻二人都是穿着白色系的衣服呢。

穿着白色露肩裙子的陈妍希看得出来很瘦了，她的发型也很少女啊。阳光大海与爱人，这个情景也太美好了。

说起双陈夫妇，大家一定会想起那个经典的头纱吻了，真是虐狗功力十级啊，击中多少人的少女心啊，他们的生活不就是一部偶像剧嘛。

二人其实中间也有传过说关系结冰，甚至有人说他们已经离婚了，但对于非官宣的消息大家也别相信了。

早前夫妻俩一同出席活动，二人同框被网友说气氛有点尴尬，好像二人都不太自在。

网友们也直言说感觉陈晓眼里没幸福感了。

但是不同的人也有不同的看法了。

当然，也希望双陈夫妇一直甜蜜下去呀。

看完这篇文章有何感受？

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