神都夜行录跳吧赢鱼怎么打？跳吧赢鱼打法解析

神都夜行录是一款非常火爆的游戏，在神都夜行录手游中跳吧赢鱼是游戏最新上线的新活动副本。那么跳吧赢鱼该怎么通关?下面就跟着91手游网小编来看看吧！

神都夜行录跳吧赢鱼怎么通关?

妖怪对降妖师造成伤害的同时，会额外对前排妖灵造成一定比例的伤害。

跳吧，蠃鱼一

非常简单，随便上几个妖灵挂机即可。

阵容搭配：扫晴娘、酸与、团子

本关很简单，带好活动拓印，拿首通奖励即可

跳吧，蠃鱼二

同样非常简单，虽然写着65级，其实40级的玩家就可以挑战了，扫晴娘之类的都行，基本随便打。

阵容搭配：扫晴娘、酸与、团子

拓印推荐：活动拓印

本关小BOSS开大时，妖灵开大抵挡伤害，带好活动拓印拿奖励即可

跳吧，蠃鱼三

同样非常简单，虽然写着70级，但只要妖灵克制就可以了

跳吧，蠃鱼四

推荐妖灵等级80，稍微难点，注意boss狂暴

织取星辰梦三生

维护后 - 11月22日期间，「织取星辰梦三生」活动盛大开幕!活动分为两期开启，其中11月2日至11月8日为「先天八卦」阶段，11月9日至22日为「后天八卦」阶段。

在本次活动中，大人可免费获得满星连携的珍稀SSR拓印「娇卧醉芙蓉」。只要大人完成剧情任务或是活动任务均可获得丰厚奖励。大人完成「先天八卦」和「后天八卦」的全部剧情任务，阿织会累计为您发放11枚玉璧和2个幽都神藏。大人完成活动任务后，也会累计获得16枚玉璧。

活动特色

#一爻一卦一故事#

本次活动「先天八卦」开启期间，共有四名妖灵等待大人攻略，大人每次攻略妖灵所在的副本均会为对应妖灵积累意愿。

每隔两日，阿织会对当前意愿最高的妖灵举行一次大型占卜。届时，占卜会揭晓这名妖灵的神秘往事，并为所有降妖师大人发放唤灵符和各种珍贵的突破材料。