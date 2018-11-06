演员入戏太深的话什么都有可能发生，硬汉同样会流泪，韩东君为什么在剧组痛哭？韩东君在剧组痛哭原因是什么？一起来和91单机小编来看看吧。

11月4日，电视剧《原来你还在这里》在京举办开播发布会，演员韩东君、李程彬、苏青、蓝盈莹、檀健次、李兰迪亮相。现场。韩东君被曝由于入戏太深曾在剧组哭到停不下来，整整哭了将近一小时。李兰迪则继续爆料，称自己“住在他(韩东君)隔壁有时半夜会听到。”因此李兰迪曾半夜敲墙、发微信提醒他“小点声”，反被东君反而调皮地把声音调更大。

《原来你还在这里》改编自辛夷坞同名小说，讲述了相识于高中的苏韵锦(杨子姗饰)和程铮(韩东君饰)虽彼此相爱，但因家庭背景不同、生活上的差异不得不分开，而后分分合合的故事。

谈到剧中人物的感情，韩东君坦言很欣赏程铮为爱坚持不懈的毅力，虽然不认同他追求女生的一些做法，但是对他的态度非常欣赏。发布会中，唐人影视总裁、《原来你还在这里》总制片人蔡艺侬女士爆料其分手戏入戏太深哭了一小时，韩东君随后也“死不承认”，称自己最多哭了二十分钟，并称拍摄分手戏时太难受，好不容易追求来的感情却最后走向分手，替程铮委屈，可见演员对于角色的爱和用心。

值得一提的是，从阵容来看，《原来你还在这里》是偶像剧的路线，但每个演员也是崭露头角的实力派，除了主角韩东君和杨子姗外，蓝盈莹、李兰迪、檀健次、胡先煦都先后登上综艺节目《我就是演员》的舞台，并有不俗表现，演技颇受导师和业界认可，这些演员的加盟为该剧更添看点。

现场， 《原来你还在这里》总制片人蔡艺侬分享了创作初衷及演员选角的过程，她表示本剧这是一部需要静下心来慢慢品尝的剧，因为每个角色就像我们身边的人，是一部有感动有情怀的的剧，她还认为剧中每个演员的选择都非常贴合角色气质。