炉石传说11月6日更新内容是什么？炉石传说更新内容分享

炉石传说在11月6号更新后版本变更为12.4版本，最近很多小伙伴都在问在游戏炉石传说中11月6日更新后对游戏进行了什么调整?那么这边91手游网小编给大家介绍下吧！

下载功能改进

1、通过蜂窝数据下载的选项不会在多次下载之间保存。每当有新的数据需要下载时，系统会重新征求你的同意。

2、为了改善游戏体验，进行对战时会暂停下载。

3、手机客户端现在采用了轻量化的卡牌插图以减轻客户端体积。

游戏性改良及问题修复

蹩脚海盗的属性值在被虚空撕裂者交换后可以正常获得+2攻击力了。

拥有亡语的武器在被替换掉时，亡语的触发会和场上随从的死亡同时结算。所以动力战锤再也不能“拯救”被血刃剃刀的战吼干掉的随从了。

修复了使用终极感染抽到小型法术玉石和炸弹时可能导致游戏崩溃的问题。

当考达拉幼龙或要塞指挥官在场时，降低了死亡猎手雷克萨复原英雄技能合成僵尸兽时的延迟。

修复了虚空之影瓦莉拉的暗影映像偶尔会触发音效两次的问题。

修复了取消搜寻对手后导致游戏崩溃且无法重连到已经匹配到的对战的问题。

任务界面的赛季奖励宝箱现在可以正确显示本赛季达到的最高等级了，而非当前等级。

在构筑标准模式套牌时，搜索狂野模式卡牌现在可以得到“可在狂野系列中查找到结果”的提示。

修复了断线重连的玩家可能在搜寻对手界面“卡住”的问题。

修复了在高分辨率显示器下游戏内牌店的缩放问题。

修复了套牌模板，好友列表以及新手等级中的显示问题。