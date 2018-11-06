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明日之后沙岩堡奇遇怎么完成？沙岩堡奇遇完成教程

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-06 11:28:25| 编辑：沐兮

明日之后是一款非常火爆的游戏，那么在游戏中沙岩堡奇遇要怎么样去完成呢？很多小伙伴都不知道，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

沙岩堡奇遇完成方法介绍

1、可能遇到一个机器人把他送到指定位置可获得奖励，这个需要武器在护送过程中会有叛乱军拦截 注：(这些叛乱军其他人打不到的只有自己可以)

2、挖矿微小几率会爆出特殊石头可以拿去科技会总部换取一些物资

3、可能遇到一个探险妹，她会给你一张寻宝地图 在背包使用然后找到即可获得大量物资!(每天必过奇遇之一)

4、特殊奇遇任务(每天固定时间刷新随机一个洞穴会闯入一批叛乱军，如果正巧沙尘暴也正巧来到你躲的这个洞穴emmmm 自求多福吧)

5、在地图中间的古堡中间有一个宝箱掉落(基础技能书)没25级或者一个团火力请绕道。

6、限时BOSS：这个沙岩堡的BOSS没有4个人都拥有ump9就不用去了，根本过不去。

明日之后沙岩堡资源一览

注：沙岩堡物资需二级工具(采集第一行技

能升到2级即可制作二级工具)

物资：矿物(锡矿)(石英)(蓝宝石)

木材(木心)(树脂)(龟裂韧皮)(橡树树苗)

麻(麻茎皮)(麻)(麻茎杆)

丧尸(骨头)(兽皮)(新币)

动物(肉)(骨头)(兽皮)

食物(浆果)(西瓜)(草莓)

叛乱军小概率(碎片)大概率(新币)

看完这篇文章有何感受？

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