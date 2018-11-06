李钟硕护照被扣留是怎么回事 李钟硕护照被扣留真相曝光

相信有不少网友都是李钟硕的粉丝吧，近日，李钟硕因护照被扣留登上热搜，那么李钟硕护照被扣留是怎么回事？李钟硕护照被扣留真相是什么？一起来了解一下吧！

近日，李钟硕因为护照一事上了热搜，惹得粉丝纷纷为爱豆担忧，那么李钟硕护照为什么被扣留?李钟硕护照被扣留的原因。下面来看看。

李钟硕护照被扣留怎么回事11月5日，演过《匹诺曹》《Doctor异乡人》和《W-两个世界》等热门韩剧的韩国男星李钟硕在个人社交网站上传一张照片，并配文“Fanmeeting怀着感恩的心顺利完成了，但是，在雅加达我和我的团队出现了一起被困的情况，从昨天开始被滞留了……雅加达当地的赞助商YES24将本人的演出收益金额减少申报给了当局税务署，因此他们带走了我和工作人员的护照，没有返还。”李钟硕最后说：“希望YES24和代理公司尽快解决此事，这种情况是第一次，不知道该怎么办。”

而据李钟硕所属公司A-Man表示，本来李钟硕4日就准备离开雅加达的，但可能因YES24少报了公演金额所以被举报，持护照的负责人被扣押了护照，“现在李钟硕正在雅加达，因为马上还有电视剧的拍摄等其他日程，正在协调。”

据悉，11月3日晚，李钟硕在印度尼西亚的雅加达举办了粉丝见面会“Crank Up”。

李钟硕护照为什么被扣留原因李钟硕今日下午在个人社交网站上传一张照片并写道：“粉丝见面会以感谢的心情圆满结束了 。但是我们全员被扣留在了雅加达。好像从昨天开始就滞留了，雅加达当地的活动承办者yes24将公演收益金额缩小申报给了当地税务署，把与此毫不相关的我与我的工作人员的护照都拿走还未返还。希望yes24和代理公司尽快解决问题。也是第一次遇到这种情况，不知道要怎么办…(妈妈，我今天晚些回去…)

此经纪公司方面表示：本来计划4日离开雅加达，但是yes24当地法人和印度尼西亚当地机关之间发生了问题。可能是由于少报了门票销售数量而发生的问题，负责人被扣押了护照。今天正在当地努力解决问题。目前李钟硕正在雅加达，因为马上要拍摄电视剧等其他日程问题，正在协调中。而目前李钟硕与工作人员已返回酒店。对于被指因少报收益金额而被告，韩国赞助商方面指正联络海外法人了解事件。

网友们纷纷指责代理公司做事不用心，心疼二硕成为背锅侠，希望事情能尽快解决，让李钟硕早日回国。有些不明白真相的网友则表示：当地主办方是流氓吗，为什么抓着李钟硕不给走?真是太荒唐了二硕一定受了很大的惊吓，希望能早点解决。有网友则表示肯定是中间商为了赚差价，最后却坑了二硕的团队。更有网友吐槽：又是金钱的诱惑 。

不过，不管怎么样，还是希望事件能尽快处理，毕竟现在李钟硕的通告还是蛮赶的，如果不能及时处理，可能会拖累后边的工作。而李钟硕也是因为担心这个，所以才上网发信息求助，真的是一个敬业的小伙子呀!其实像这种中间商还是经常会因某些原因而出现差池，但是因为在国外人生地不熟，所以通常艺人都会选择当地的一个公司来代理自己的业务。不过儒爷还是希望这些中间商们，还是多用些心，毕竟你们业务不精湛，最终损失不止是艺人，还有你们自己本身的利益。