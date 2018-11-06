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苹果对富士康砍单是怎么回事？富士康会不会裁员？

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-06 11:26:16| 编辑：墨染西行

富士康作为知名的苹果手机加工厂有着极大的规模，苹果对富士康砍单是怎么回事？富士康会不会裁员？一起来和91单机小编来看看吧。

日前，有消息称，由于新款手机销量低迷，苹果已对富士康砍单10%，或导致富士康裁员。

苹果新机砍单：高价策略失灵致富士康裁员

有经销商透露，因价格过高，上市到现在，iPhoneXS销量大大低于预期。

实际上，苹果新款手机砍单现象早有发生，产业链上的代工企业、经销商、零部件运营商均受到影响。今年初，就有消息称，PhoneX销售业绩低于预期导致苹果决定削减今年一季度产量，苹果要求供应商将今年一季度的产量从去年11月份的4000多万部削减一半，其供应链零部件供应商也出现放假和停产的情况。

苹果新机砍单：高价策略失灵致富士康裁员

有消息人士透露：“苹果在部分渠道发布的新款手机的销量增长，存在不实的情况。实际上，在最近一年里，其新推出的几个型号的手机销量增速全面放缓。”

目前，苹果已对外宣布，将不再提供有关其关键硬件产品的销量数据。

业内人士认为，苹果的高价策略在中国市场已经行不通。由于较高的价格以及缺乏有趣创新，苹果新款手机的市场需求受到极大影响，而如若苹果不能拿出创新性的产品，这一现象还有可能持续。苹果产品创新与价格定位并没有契合当下消费者的心理需求现状，口碑受到影响，与国产手机相比性价比不高。苹果将在中国市场乃至全球市场经历一个较长时间的低迷期。

看完这篇文章有何感受？

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