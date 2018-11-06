乐基儿怀孕3个月是怎么回事 乐基儿老公是谁个人资料介绍

乐基儿怀孕3个月是怎么回事？相信很多网友对她并不陌生吧，近日乐基儿怀孕等撒谎那个热搜，很多网友很是好奇，那么乐基儿怀孕3个月是怎么回事？乐基儿老公是谁？一起来看看！

说起乐基儿，相信很多人认识她都是因为黎明的缘故。大家都知道黎明和乐基儿有一段婚姻，在此之前乐基儿只是一个普通的模特，在加上乐基儿在圈内的口碑并不是特别好，所以外界很不看好这段婚姻。当时在大家心里黎明和舒淇才是最般配的一对。可是最后黎明还是放弃了舒淇，选择了乐基儿。

据说黎明的母亲很不喜欢乐基儿，还为此闹过矛盾。结婚后乐基儿也收起了自己的性子，开始了买菜做饭的日子。就在大家慢慢接受他们的结合的时候，他们却选择了离婚。当时在整个娱乐圈和网名的评论中可以说是爆炸性的，大家都知道黎明对乐基儿非常好，花在她身上的金额高达七亿，这是一个许多人无法触及的数字。

离婚之后两人分别找了属于自己的幸福，黎明和助理恋爱，前不久又添了一个可爱的小公主，荣升为了爸爸。当时有记着问乐基儿有关黎明当爸爸的话题，乐基儿也是大方的回应：为他感到高兴，祝福!并表示自己在两年内也要当妈妈。

近日一直居住在美国，很少露面的乐基儿被记着拍到现身香港。当天乐基儿身穿黑色紧身运动裤，上衣身穿露肚子短装。整个人的状态看起来还不错，一旁的白色狗狗也不时地和主人互动，玩的也相当开心。

然而令人惊讶的是，乐基儿的腹部有明显的突起，从凸起的程度来看，应该怀孕有3个月的样子。乐基儿时而蹲下来拥抱狗狗，时而伸腰做瑜伽，如果真的是怀孕了，那乐基儿的体能还真不错，做了那么多的运动看起来乐基儿也一点也不觉得累!

虽然视频能够看到乐基儿怀孕的明显迹象，但还没有得到本人的证实。事后，相关媒体也打电话给乐基儿本人确认此事的真实性，而乐基儿也并非有意回避。她还慷慨地说，她成功地创造了人，目前已经怀孕三个月。但是为关于孩子的性别，乐基儿说她暂时不会透露!这也是与黎明离婚6年后，乐基儿造人成功。

之后，乐基儿还表示，预期的出生日期将在明年4月或5月，看来这也是猪宝宝!乐基儿还说在怀孕期间，除了味道上有轻微的变化，其他的都没有多大变化!当她得知自己怀孕时，她和丈夫都很兴奋，因为这是两人第一次成为父母，所以还是比较神奇!

与黎明离婚6年后，38岁乐基儿宣布已怀孕3个月，网友也是纷纷的祝福，恭喜她。期待明年这个“猪宝宝”的降临!