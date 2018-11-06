韩东君在剧组痛哭是什么情况 韩东君为什么在剧组痛哭他经历了什么

最近有消息称韩东君在剧组痛哭，那么韩东君在剧组痛哭原因是什么呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

11月4日，电视剧《原来你还在这里》在京举办开播发布会，演员韩东君、李程彬、苏青、蓝盈莹、檀健次、李兰迪亮相。现场。韩东君被曝由于入戏太深曾在剧组哭到停不下来，整整哭了将近一小时。李兰迪则继续爆料，称自己“住在他(韩东君)隔壁有时半夜会听到。”因此李兰迪曾半夜敲墙、发微信提醒他“小点声”，反被东君反而调皮地把声音调更大。

《原来你还在这里》改编自辛夷坞同名小说，讲述了相识于高中的苏韵锦(杨子姗饰)和程铮(韩东君饰)虽彼此相爱，但因家庭背景不同、生活上的差异不得不分开，而后分分合合的故事。

聊到拍摄趣事时，唐人影视总裁、《原来你还在这里》总制片人蔡艺侬爆料，在拍一场苏韵锦和程铮的分手戏中，韩东君由于入戏太深哭了将近一小时。但韩东君随后“死不承认”，笑称自己“最多哭了二十分钟”，并解释称：“我当时觉得程铮特别不容易，追了那么多年终于追到了，为了一些没那么严重的事又要分手，我从自己的角度看，觉得为什么这两个人在一起这么不容易，我当时边哭边求导演能不能不要分。”

随后，演员们又开启了轮番登场爆料。韩东君说，自己被小伙伴们称为“开口百万哥哥”，原因是他只要唱的歌在剧中播放的话，就要购买版权，引得现场笑声一片。可没想到的是，却遭到李兰迪现场“补刀”。李兰迪爆料，“(韩东君)特别爱唱，我住在他隔壁有时半夜会听到。”李兰迪还笑称自己曾半夜敲墙、发微信提醒他“小点声”，反被韩东君调皮地把声音调更大。

作为一个“一言不合就唱歌”的剧组，韩东君现场演唱了《告白气球》，苏青、檀健次、蓝盈莹、李兰迪也不甘示弱纷纷加入唱歌阵营，合唱该剧主题曲《原来你也在这里》，发布会现场秒变大型演唱会，气氛十分欢乐。据悉，该剧将于11月6日20:00播出。



