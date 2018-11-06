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蓝洁瑛姐姐现身是怎么回事 蓝洁瑛姐姐会帮忙料理蓝洁瑛后事么

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-06 00:16:09| 编辑：透透的

近日有消息称蓝洁瑛姐姐现身，那么蓝洁瑛姐姐现身原因是什么呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！ 

如今娱乐圈的女星可谓是百花齐放，每一个女星都非常的精致，美丽，漂亮，但是呢，总觉得如今的女星缺少一些特色，没有自己的特点，也就导致不太容易被人记住，因为如今的女星脸型长相太过于相似了，这也就导致了很多人“脸盲”，看过之后虽然觉得很美，但是没有特色，而反观80年代的明星，她们那时候没有整容，没有美颜，但是依旧美得不可方物，在气质上更是更胜一筹，放在如今也是万人迷般的存在吧。

蓝洁瑛姐姐现身，两人将见“最后一面”，古天乐：这是我应该做的

而蓝洁瑛呢，在那个美女如云的时代，也是脱颖而出，成为其中的佼佼者，然而，她有着出众的相貌，却没有一个好命运，她有“靓绝五台山”的美誉，更是和朱茵，林青霞等人齐名，但是她的遭遇，却是他们当众最惨的吧，在11月3日凌晨，在家中不幸去世，一代玉女，就此陨落，不过，这或许对她来说，真的是一种解脱吧。毕竟她的晚年生活，大家都是有所了解，还有她的遭遇，也十分值得同情啊。

蓝洁瑛姐姐现身，两人将见“最后一面”，古天乐：这是我应该做的

蓝洁瑛年轻的时候与众多明星合照，不管是气质还是身材还有相貌，都是不输半分，能够和她相提并论的女星并不多，然而呢，因为一些遭遇，使自己的精神出了问题，但是到底有没有精神病，她自己其实是最清楚的，然而舆论的压力太大，白的都能够被说成黑的，三人成虎，她患有“精神病”的消息就迅速传开，并且呢，在娱乐圈还有了“疯婆子”的称号，这一切的一切，都可以说和曾志伟离不开关系。

蓝洁瑛姐姐现身，两人将见“最后一面”，古天乐：这是我应该做的

蓝洁瑛在去世之后，没有亲人来认领，这一点真的是十分悲哀啊，一代美人，在去世之后，却落个如此下场，实在是可悲，不过好在有古天乐，古天乐也是演艺人协会的会长，能有古天乐这样的会长，真的是三生有幸啊，而他也在全力帮助蓝洁瑛寻找她的家人，不少粉丝都很感谢古天乐，而古天乐的为人大家也都很清楚了，他也曾表示：这都是自己应该做的。

蓝洁瑛姐姐现身，两人将见“最后一面”，古天乐：这是我应该做的

功夫不负有心人，也终于联系到了蓝洁瑛的姐姐，据说在蓝洁瑛去世的前几天两人还通过电话呢，而通电话的时候情绪也是比较激动的， 一直在哭诉自己当年被侵犯的事情，没想到如今却发生了这样的事情，而蓝洁瑛的姐姐在赶来之后，两人也算见了“最后一面”吧。

蓝洁瑛姐姐现身，两人将见“最后一面”，古天乐：这是我应该做的

终于见到了家人，也可以安安心心离开这个世界了吧，对于她的遭遇，无数人慨叹扼腕，但是对她来说，何尝不是一种解脱呢。

看完这篇文章有何感受？

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