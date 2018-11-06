纪凌尘新恋情疑似曝光怎么回事 纪凌尘新恋情是谁

最近有消息称纪凌尘新恋情，那么纪凌尘新恋情是真的吗？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

至从纪凌尘和阚清子官宣分手后，阚清子的微博就全是工作相关，而纪凌尘在经历了微博评论区的轮番轰炸后，最新的一条仍停留在 " 你喜欢大海，我爱过你。"

看来纪凌尘真是被骂怕了，微博不敢玩那就玩 ins 吧，最近他在 ins 发布了一组和朋友的照片，其好友评论：蜜月旅行不错啊。

这一句颇有意味的评论直接让纪凌尘空降微博热搜，还外带一个爆字。

这句话的字面意思很清晰，大家都认为纪凌尘是有新恋情了，各大营销号纷纷评论纪凌尘新恋情的速度太快，心疼阚清子等等。

一些网友也为阚清子报不平，渣男的骂名再次出现在纪凌尘的微博和 ins 下方。

不过，纪凌尘老实的这段时间倒也让一部分路人的心态有所转变，有一些路人还站出来为他说话。

他们首先放出这条 ins 的所有图片，是纪凌尘和同性朋友的普通合照而已，而那位朋友的评论其实就是朋友间的打趣而已，纪凌尘也坦坦荡荡的回复了一个 " 来啊 "，两个人就很明显在开玩笑。

其次不少路人也觉得纪和阚分手那么久了，就算人家真正有新恋情其实也没什么错吧!

话说回来，大家在破口大骂纪凌尘渣男时可否还记得阚清子前段时间被拍到的新恋情呢!

时间退回到半个月前。阚清子先是推着箱子出现在小区楼下。

随后一名男子提着一个蛋糕走了进去。

再次出现时，阚清子和此名男子竟然是手牵着手的，这一下，阚清子的新恋情瞬间登顶热搜。

这名男子被曝叫谢彬彬，曾参加过《快乐男声》，同阚清子一起出演过《不一样的美男子Ⅱ》，最让人意外的是谢彬彬 95 年生，今年才 23 岁，网友们不禁感叹今年 30 岁的清子简直是鲜肉收割机啊，话不多说，转发这个阚清子，你也可以和小奶狗谈恋爱。

对于清子的新恋情，网友的态度倒是很佛系，一片祝福声不说，还为清子的婚事担心起来，心疼她找了个 95 年的那得啥时候才能结婚呀!

由此可见，这届网友还真是双标啊!此时，还想起了阚清子曝光新恋情时热搜里出现的一条热评，写下此条评论的网友可以称得上是预言帝了!